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34歲海歸博士「割喉殺上級」！死者浴血倒電梯　行兇動機曝光

▲▼上海市政設計院副所長傳被割喉致死。（圖／翻攝自Twitter）

▲上海市政設計院副所長傳被割喉致死。（圖／翻攝自Twitter）

記者鄭思楠／綜合報導

上海復旦大學教師割喉黨委書記一案風波未息，近日再傳出上海市政工程設計研究院一名副所長，被一名海歸設計師割喉。據悉，兇手因工作積怨，在電梯內行兇殺人，多張現場圖曝光，場面血腥。

上海楊浦警方官方微博7月6日通報了一起兇殺案，7月5日17時10分，楊浦區中山北二路一公司內發生一起持刀傷人案件。被害人徐某（男，38歲，該公司員工）經送醫搶救無效死亡。犯罪嫌疑人劉某（男，34歲，該公司員工）交代因工作積怨持刀傷害同事徐某。

官方的通報中沒有給出具體的事發單位的名字，與此同時，微博上瘋傳發生一起海歸人員將一名副所長割喉的慘劇。而上海市政工程設計研究院位於上海市楊浦區中山北二路901號，同官方通報的一致。

據微博和Twitter上消息稱，市政院一名海歸人員疑因合同到期，上級沒有為他續約，在電梯內將所長割喉，兇手被曝光是一個景觀設計師。此外，網路上還流傳多張現場圖片，顯示在一高樓下躺着一人，地上有血跡斑斑，民眾在旁救助報案等。

據悉，上海近期連續發生兩起海歸博士將領導割喉案。此前在6月7日下午，復旦大學數學學院教師姜文華持刀割喉，殺死學院黨委書記王永珍。事發後，姜文華平靜地告訴警方，他這樣做是因為這些年來他一直被王永珍「陷害和虐待」。

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