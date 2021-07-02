打官司燒死6人獲判免死　最高法院限縮「殺人直接故意」才判死

▲最高法院發言人徐昌錦庭長，說明湯景華無期徒刑理由。（圖／最高法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

男子湯景華打官司敗訴後，記恨對方，到對方家樓下縱火燒機車，火勢延燒後造成6人死亡。湯景華4度遭判處死刑，上訴最高法院後，最高法院限縮兩公約法的解釋，認為「所謂『最嚴重的罪行』是指涉及『直接（確定）故意殺人』的犯行……才可以適用死刑。」因湯景華屬「間接（不確定）故意殺人」，故不能判處死刑。

湯景華（54歲）2014年4月間與友人前往三重某小吃店用餐，欲將雨傘攜入遭店家制止，雙方囗角；湯男最後與店內出聲制止的翁姓男子發生肢體衝突，鬧進法院，官司2年後湯男敗訴確定。湯男由判決書得知翁男家地址，在2016年3月23日到翁男三重住處騎樓縱火燒機車，造成翁男6名家人遭燒死，翁男則因為正在當兵而逃過一劫。

一二審、更一審、更二審均將湯景華判處死刑，案件再度上訴最高法院，疫情管制期間，最高法院再度召開言詞辯論庭，當時遠距訊問湯景華，他還是辯稱清白，否認縱火；律師更說，一樣都是縱火燒死6人，去年遭槍決的龍潭縱火燒死6名親人的翁仁賢，有殺人的直接（確定）故意而遭判死，但湯景華在歷審調查中都是間接（不確定）故意，這樣真的一定要比照翁仁賢而判死嗎？不能改判無期徒刑嗎？全案於2日宣判，最高法院自為判決，改判湯景華無期徒刑定讞。

最高法院在改判理由中指出，「依公政公約第6條第2項（外界稱兩公約法）規定，所犯是最嚴重的罪行，才能科處死刑，已實質限縮刑法死刑規定的適用範圍。而依聯合國人權事務委員會在西元2018年對公政公約第6條做出第36號一般意見的拘束力解釋，對應到我國刑法架構，所謂最嚴重的罪行是指涉及直接（確定）故意殺人的犯行，間接（不確定）故意殺人則不可以適用死刑。湯景華既係基於間接（不確定）故意而殺人，雖然使被害人家屬痛失至親，所受心靈傷痛難以平復，但依照公政公約的規定，不能科處死刑。原判決的量刑已與公政公約的意旨不符，並非合法。湯景華上訴指摘及此，為有理由。」

最高法院還補充說明，「直接故意與間接故意的區別：刑法上之故意，依行為人之認識與意欲之強弱，於第13條第1項、第2項分為直接故意（或稱確定故意、積極故意）與間接故意（或稱不確定故意、消極故意、未必故意）兩種。前者指行為人對於構成犯罪之事實，明知並有使其發生之決意，進而實行該犯罪決意之行為；後者指行為人對於構成犯罪之事實，預見其有發生之可能，因該犯罪事實之發生不違背其本意，乃予容認而任其發生者而言。區分方法為凡認識犯罪事實，並希望其發生者為直接故意；僅有認識，無此希望，但其發生並不違背其本意者，為間接故意。兩種故意之性質、態樣既非相同，其惡性之評價即有輕重之別，自影響於行為人責任及量刑結果。」