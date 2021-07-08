富商遇死劫！小20歲嫩妻崩潰痛哭　遭警識破「全是演戲」

記者張寧倢／編譯

印尼巴布亞省（Papua）於6月28日發生一起劫車殺人的嚴重社會案件，車主當場遭到搶匪殺害，而他的妻子則幸運地保住一命，她驚慌地向路人求救，目擊民眾拍下的現場影片中也捕捉到了女子當時崩潰大哭的模樣，沒想到，警方調查後發現，這一切竟然全是妻子的自導自演，丈夫的死完全在她的計畫之中。

▲印尼嫩妻竟狠心夥同外遇對象殺害了自己的丈夫。（圖／翻攝自YouTube／Serambi on TV）

印尼媒體Insertlive報導，年僅25歲的海露（Virgita Legina Hellu）與45歲從事黃金買賣的富商納斯陸丁（Nasruddin）結婚多年，過著富裕充足的生活，時常花錢進行臉部護理、美容，還買了一輛新車，即使如此，海露仍多次被抓到外遇，納斯陸丁三番兩次原諒她，但海露今年初又和阿富汗年輕移工梅爾班（Mahdi Mehrban）搭上線，並成為梅爾班的行動提款機。

查亞普拉市警察局長表示，兩人自1月以來一直保有聯繫，經過4個月的謀劃，在6月28日深夜殺害了納斯陸丁，起初海露向警方供稱，她與丈夫受到4名搶匪攻擊，但警方調查發現，主嫌就只有梅爾班一人，而海露正是這件恐怖殺人案的幫兇。據悉，網路流傳影片更顯示，海露在殺害丈夫之前，就曾對哭鬧的孩子擺出極其冷血的表情。

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