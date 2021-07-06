酒客槍殺好心泊車組長遭判無期徒刑定讞　加碼判賠1105萬餘元

▲男子槍殺好心的泊車組長，二審判賠家屬1105萬餘元。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台北市男子黃坤仁，前年6月間到大同區天龍三溫暖消費，結果因酒後步伐不穩，計程車司機請三溫暖的黃姓泊車組長協助攙扶，黃男不滿肢體接觸，竟掏出槍枝來，朝組長頭部開槍，當場殺害組長。黃男遭判處無期徒刑定讞，家屬起訴，一審判賠1080萬，二審加碼，改判賠1105萬餘元。可上訴。

有槍砲、竊盜、強盜等多項前科的黃坤仁（53歲），平日與人飲酒後，就會到三溫暖消費，每月來1到2次，已經是熟客。而案發於去年6月16日晚上10時40分，黃男與人飲酒後，從文山區搭乘計程車來到三溫暖消費。但車子停妥後，他卻步伐不穩，不能走下車，計程車司機要求三溫暖泊車的黃姓組長（62歲）協助攙扶。

黃男疑似不滿被肢體接觸，竟掏出手槍對準組長。組長見狀隨即逃跑，但黃男仍持槍追擊，最後朝相距約4公尺左右的組長開槍。子彈從組長鼻樑進入，貫穿腦幹橋區，組長隨即倒地。而黃男開槍後仍不停止，穿越車水馬龍的重慶北路，站上中央分隔島朝三溫暖開槍，最後被趕到場的警力制伏。至於遭射擊的組長送醫急救，隔日凌晨不治死亡。黃男在去年底，遭判處無期徒刑定讞。

家屬起訴，求償近2000萬元，一審法院審理後，判決死者的太太、兩名子女各可得360萬元的精神慰撫金，總計判賠1080萬元。案件上訴二審，高等法院審理後，再加碼算入喪葬費用，另外扣除已經領取的犯罪被害補償金140萬元，二審6日改判賠1105萬餘元。可上訴。