為了中樂透大獎！19歲男血書與惡魔交易　公園隨機殺死2女獻祭

'Blood note to demon' found in room of teen, 19, who 'murdered sisters' https://t.co/6vBkRF9YFI — The Sun (@TheSun_NI) June 30, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國19歲男子丹亞爾(Danyal Hussein)為了中樂透，迷信黑魔法的他竟然與「惡魔」做交易，在公園殘忍殺害46歲女子亨利(Bibaa Henry)與27歲女子斯莫曼(Nicole Smallman)，以為用血祭方式可以讓自己換得上億元的大獎。

丹亞爾被控去年6月6日凌晨，在溫布利的弗萊恩特郊野公園(Fryent Country Park)殺害2名女子，2女當時是為了慶祝亨利的生日才會在公園野餐，遺體隔天在公園附近的樹林中被尋獲。

本案近來開庭審理，檢察官指控，丹亞爾寫血書承諾，會用「女性的血」與惡魔路西法格·羅佛卡萊(Lucifuge Rofocale)交易，以換取自己中樂透贏得英鎊3.21億元的機會，每6個月至少會獻祭6次，另外一張紙條上則寫著，他願意以鮮血讓心儀的女生喜歡他。

檢方因為在案發現場的凶刀上，發現2名死者以外的第3人血跡，所以才鎖定丹亞爾，猜測他應該是犯案時意外割傷自己的手，不過對於2項謀殺罪與持有刀等罪名，他全都否認，也拒絕提供自己的血液樣本以供調查。案件仍待進一步審理中。

▼男子為了中獎竟然殺人。（圖／示意圖／CFP）