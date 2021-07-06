懶人包／如何上網預約疫苗？　1張圖看懂4步驟

▲疫苗預約四步驟。（圖／指揮中心提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6日）公布疫苗預約系統，今上午10點起，金門、澎湖和連江縣先試辦上線，登記時間為6日到7日、開放預約時間為8日到9日。7月13日開放全國第九、十類民眾登記，7月下旬全國第九、十類民眾開始分批預約。

根據疫苗步驟，第一是意願登記，第二是防疫專線1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾，第三是預約接種，最後則是正式接種疫苗。

意願登記可以線上預約，到1922.gov.tw網站，或健保快易通APP，選擇希望接種的地點和時段，並選擇想要的疫苗品牌；或是持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約，選擇希望接種的地點和時段。

若是上網登記，可以在預約期間修改接種的地點或時間，若預約的當日錯過了預約時段，但只要在接種當日現場時段都可以接種。若預約當日未到場，就須等下一輪開放預約時間才能重新預約。

不過，今天上午預約系統開放後，有不少民眾發現，自己資格不符卻可以登記成功，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也做出回應。

陳時中說明，不是說意願登記就一定會符合資格，歲數上標準很清楚，重病、罕病和慢性患者相對有一定的定義，意願登記後，1922會簡訊通知符合預約資格民眾，不是登記有意願，就一定是符合資格。