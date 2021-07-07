贊成罷免林昶佐？　柯文哲笑：「小綠」為求生存要表忠，可憐哪

▲林昶佐開嗆柯文哲反遭林勝東罵得啞口無言。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

北市環南市場2日篩出41人確診，無黨籍立委林昶佐開嗆台北市長柯文哲，反遭自治會長林勝東罵得啞口無言，負面聲量暴增，連帶臉書粉專「罷免林昶佐」按讚數衝高，甚至喊出「清林散昶」。對此，柯文哲7日晚間表示不會表示贊成或反對，但他也笑著說，「小綠」有時候為了要求生存，變得比民進黨更像民進黨，因為要表現忠誠嘛，可憐哪。

台北市長柯文哲7日晚間接受中廣董事長趙少康直播專訪。會談中，趙少康詢問「你希望林昶佐被罷免掉嗎？」柯文哲表示，罷免是冤冤相報，且制度不合理，但他不會表示贊成或反對。

柯文哲指出，這些人我們稱作「小綠」，有時候為了要求生存，變得比民進黨更像民進黨，所以他在議會上發現最兇的都不是民進黨；接著，柯文哲還笑著說，要表現忠誠嘛，可憐哪！

對於當天是自己遞麥克風還是被搶過去的？柯文哲激動表示，拿影片出來看就知道，遞給林昶佐的是農委會主委陳吉仲，很明顯唷，「我是被搶走的」，看影片就知道了。

接著，趙少康問，如果麥克風沒被搶走，你要講什麼？柯文哲指出，他要解釋為何1個月前北市沒辦法做PCR，很簡單，那時候不具大規模PCR的能力，你現在馬後炮說為什麼不指揮，「拜託，我那時候哪裡知道是這樣」，我們不會知道還不做，沒有那麼混。