「疫苗是葷的就不打」！吃素長輩拒接種原因超傻眼...醫師解答了

▲有吃素長輩因擔憂疫苗是「葷的」而不想施打。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

疫苗開打以來，因傳出接種後有長輩猝死個案，因此有些長者拒絕施打疫苗；現在還傳出，有素食者因擔憂疫苗是「葷的」而不想打，理由讓家人超傻眼。產科醫師蘇怡寧表示，換個角度來看，打疫苗是為了儘快達成群體免疫，保護自己也保護了其他人，打了不只不殺生，還是解救蒼生，「從這個觀點來看，不打才是在殺生吧。」



蘇怡寧在臉書分享網友來函表示，有民眾來信詢問疫苗中是否有動物成分，因為家中長輩認識的佛寺師父們一直在問，更直言「是葷的就不打了」，讓他傻眼之餘也擔心寺廟師父變成防疫破口。



他指出，AZ疫苗是腺病毒載體利用基因重組製成的，病毒不能算是葷的，「如果是的話那你平常感冒也是一直在吃葷的，更何況你是吃病毒還是被病毒吃誰吃誰這還有得吵呢」，至於mRNA疫苗就是合成的，mRNA動植物都有，應該也沒有葷的素的問題。

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▲蘇怡寧指出，AZ疫苗是腺病毒載體利用基因重組製成的，病毒不能算是葷的。（圖／記者湯興漢攝）



蘇怡寧也表示，他相信吃素最主要秉持的信念就是「不殺生」，從這個角度來看，打疫苗就不盡然是為了自己，雖然打疫苗無法完全阻絕感染，但卻可以大幅減少個人罹病之後的住院率、致死率，最重要的是，打疫苗是為了儘快達成群體免疫，保護自己也保護了其他人，其實才算是解救「蒼生的要義」，打了不只不殺生，還解救蒼生。



腎臟專科醫生阿毛也在留言區解答，「新冠疫苗既不是蛋奶素也不是鍋邊素喔，是純素！順帶一提，含有雞胚成份的疫苗，只有流感疫苗與麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)，其他種類一律純素！」知名導演葉天倫則附圖回應，「達賴喇嘛三月就打了AZ喔」。

網友則覺得大開眼界，紛紛表示「佛光山都要去買疫苗了，應該素食者也可用」、「不然以微生物觀點，人吃什麼都是殺生，自殺也是殺生」、「也許老人家很認真問，但我笑了，從來沒想過這問題」、「那師父都不可以用酒精殺菌了」、「有智慧，一下化解了這些迷思，善哉！善哉！」、「去打就對了，還挑葷素」、「不知道疫苗會不會那天有披薩口味」。