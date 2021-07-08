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「疫苗是葷的就不打」！吃素長輩拒接種原因超傻眼...醫師解答了

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲有吃素長輩因擔憂疫苗是「葷的」而不想施打。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

疫苗開打以來，因傳出接種後有長輩猝死個案，因此有些長者拒絕施打疫苗；現在還傳出，有素食者因擔憂疫苗是「葷的」而不想打，理由讓家人超傻眼。產科醫師蘇怡寧表示，換個角度來看，打疫苗是為了儘快達成群體免疫，保護自己也保護了其他人，打了不只不殺生，還是解救蒼生，「從這個觀點來看，不打才是在殺生吧。」

蘇怡寧在臉書分享網友來函表示，有民眾來信詢問疫苗中是否有動物成分，因為家中長輩認識的佛寺師父們一直在問，更直言「是葷的就不打了」，讓他傻眼之餘也擔心寺廟師父變成防疫破口。

他指出，AZ疫苗是腺病毒載體利用基因重組製成的，病毒不能算是葷的，「如果是的話那你平常感冒也是一直在吃葷的，更何況你是吃病毒還是被病毒吃誰吃誰這還有得吵呢」，至於mRNA疫苗就是合成的，mRNA動植物都有，應該也沒有葷的素的問題。

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

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▲蘇怡寧指出，AZ疫苗是腺病毒載體利用基因重組製成的，病毒不能算是葷的。（圖／記者湯興漢攝）

蘇怡寧也表示，他相信吃素最主要秉持的信念就是「不殺生」，從這個角度來看，打疫苗就不盡然是為了自己，雖然打疫苗無法完全阻絕感染，但卻可以大幅減少個人罹病之後的住院率、致死率，最重要的是，打疫苗是為了儘快達成群體免疫，保護自己也保護了其他人，其實才算是解救「蒼生的要義」，打了不只不殺生，還解救蒼生。

腎臟專科醫生阿毛也在留言區解答，「新冠疫苗既不是蛋奶素也不是鍋邊素喔，是純素！順帶一提，含有雞胚成份的疫苗，只有流感疫苗與麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)，其他種類一律純素！」知名導演葉天倫則附圖回應，「達賴喇嘛三月就打了AZ喔」。

網友則覺得大開眼界，紛紛表示「佛光山都要去買疫苗了，應該素食者也可用」、「不然以微生物觀點，人吃什麼都是殺生，自殺也是殺生」、「也許老人家很認真問，但我笑了，從來沒想過這問題」、「那師父都不可以用酒精殺菌了」、「有智慧，一下化解了這些迷思，善哉！善哉！」、「去打就對了，還挑葷素」、「不知道疫苗會不會那天有披薩口味」。

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