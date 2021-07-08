柯文哲嗆8400億紓困預算亂花　民進黨團：砲火四射無助防疫

▲民進黨立法院黨團召開「管制措施調整，防疫民生兼顧」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲7日晚間批評，政府的紓困預算8400億都是亂花錢，並且親自揭露與民進黨「分手」的原因，就是從前瞻基礎建設計畫開始。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，這時候砲火四射、口水亂噴無助防疫，呼籲柯文哲多花時間在市政與防疫，不用上媒體做無端的指控。

黨團幹事長劉世芳指出，民進黨團不願意打政治口水，不過還是要提醒柯文哲，所謂的8400億是他沒有搞清楚，前面的4200億是紓困、振興的預算；至於後面的4200億，先前在立法院臨時會只有通過2600億，其中有700億是用於疫情控制、疫苗採購，以及指揮中心要進行的各項措施等。

劉世芳說明，至於剩下的1800億是要給紓困的人，例如很多在第一線的小店、餐飲、勞工、農人等，涵蓋的人口將近1千萬左右，政府照顧的人當然不分戶籍、也不會經過台北市政府，相信柯文哲本人很清楚。

劉世芳強調，政府紓困的對象，絕對不會包含台北市政府及中央政府，「當然也不會包括柯文哲本人」，民進黨團在乎的是在疫情嚴峻狀況之下，所有受到勒令停業的員工、小公司、小店鋪能否平安渡過疫情，並且真正紓解人民的困境。

羅致政表示，柯文哲最近前後矛盾、不符事實的地方很多，目前大家關心的是防疫作為，「他這時候砲火四射、口水亂噴，對防疫沒有太大幫助」，而現在全民都在關注台北市的疫情，當別的縣市都在清零、歸零時，市長應該花更多的時間在市政及防疫，不用上媒體做無端的指控。

民進黨團8日上午召開「管制措施調整，防疫民生兼顧」線上記者會，與會者包括書記長羅致政、幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬等人。

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