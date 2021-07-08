環南市場2次大規模篩檢　柯文哲讚效率高：PCR結果明午前就出爐

▲台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務，台北市長柯文哲到現場視察篩檢作業。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市環南市場於8日再次進行大規模PCR，已幫3300人造冊，今早6時開始進行篩檢，由亞東醫院負責協助，市長柯文哲於上午9時45分到場視察，會後提及，這些都是他的老同事、好朋友，動線非常完整且效率非常高，一天可做到3000多個沒問題，「我想（PCR結果）不用到明天中午就會出來。」

柯文哲昨天表示，8日要在環南市場進行大規模PCR，請亞東醫院來幫忙，造冊人數為3300人，希望PCR結果能在一天之內出爐，最慢則是到9日，並於10日持8日以前PCR陰性證明才可入場，畢竟做PCR後不是保證永久有效，只是當下沒有被感染而已。

柯文哲8日上午9時45分赴環南市場視察大規模PCR狀況，並於會後表示，非常謝謝亞東醫院第二次來幫忙，因為有些都是他的老同事、好朋友，與對方聯繫後，都很願意來幫忙，動線非常完整、效率非常高，一天大概可做到3000多個PCR，PCR結果最慢不到明天中午就會出來，「非常謝謝亞東醫院幫忙，看到那些學弟很高興。」