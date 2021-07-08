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雲南邊境疫情告急！　「連夜修500公里圍欄」嚴防偷渡

▲▼雲南連夜修建500公里邊境圍。（圖／翻攝自網易新聞）

▲雲南連夜修建500公里邊境圍。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南本土新冠肺炎疫情再起！邊境城市瑞麗市市委書記翟玉龍下死令，嚴厲打擊偷越國（邊）境行為，嚴懲偷渡者及其組織、協助、容留者。據網上流傳圖片，雲南邊境連夜修建長達500公里的鐵絲網邊境圍欄。

據《觀察者網》報導，雲緬邊境有漫長的國境線，絕大部分地區都山野林區，要完全防止偷渡相當困難。同時，緬甸和中國兩地人民長相類似，不說話、不查身分證難以分辨，特別是疫情口罩幾乎不離身。

為此，雲南省臨滄市政府與物聯網工作合作，結合邊境防控的實際難度，通過走訪調研，開發出基於對物聯網技術的深度應用，觸碰震動鋼管後就會報警，然後聯動就近監控和就近巡邏人員的「邊境偷渡震動鋼管預警圍欄」，是為科技防控、智慧防控，有效提高邊境線管治水平。

▲▼雲南連夜修建500公里邊境圍。（圖／翻攝自網易新聞）

「邊境偷渡震動鋼管預警圍欄」包含多種元素，有高強度隔離欄及鐵絲網、高清攝像頭、AI識別震動傳感器、報警聯防巡邏聯動、擴音器告警及遠程喊話。AI識別震動傳感器會過濾是來自風或樹木的搖晃撞擊，還是人員翻越，防止誤報。監測到震動後，每隔數十米的攝像頭就會關鍵區域放大到大屏幕上，如果有人員翻越，當場就可以語音警告。

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