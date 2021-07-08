柯文哲自稱被設局　薛瑞元諷：有損他高智商形象

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

衛福部次長薛瑞元8日表示，柯市長說他自己被設局，「其實這樣是有損他高智商的形象」，事實上在環南市場案子，在之前透過大數據分析以及精準疫調資料分析，判斷環南市場有群聚，需要更積極的介入措施，包括普遍篩檢跟隔離、分流、個案安置等，所以到現場要做什麼，柯市長是事前就知情的。

前進指揮所是跟北市府一起成立，在事前指揮官就親自打電話通知北市的副市長，柯市長也知道，「所以當天到了環南市場，柯市長是比指揮官還早在現場」。