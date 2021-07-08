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失業沒錢吃飯！領愛心餐度難關　土城哥「捐120便當」淚謝店家

▲▼ 便當 。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情嚴峻，全台自5月實施三級警戒至今，不少行業受到衝擊，一名網友表示，六月中是他最困難的時期，肚子實在太餓，知道有店家提供愛心便當，第一次就領了兩份，店家也沒有多問，隔天又領了兩份便當，因此他許下心願，拿到紓困貸款後，願意捐助150份便當救濟他人，如今，他已實現這個願望。

網友在臉書「我是土城人 我愛土城區」發文，受到疫情影響，處於缺錢困苦中，連買飯的錢都沒有，知道家裡附近有店家提供愛心餐點，致電詢問後便到現場領取，因為實在太餓了，第一次就領了兩個便當，隔天也領了兩份，他感動表示，「感謝老闆的愛心便當，使我有飽足的兩天日子」。

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▲原PO感謝店家提供愛心餐點，讓他可以溫飽肚子。（圖／翻攝自Facebook／我是土城人 我愛土城區）

▲原PO感謝店家提供愛心餐點，讓他可以溫飽肚子。（圖／翻攝自Facebook／我是土城人 我愛土城區）

之後，許多店家陸陸續續都推出免費餐點，希望能幫助生活困苦的人，原PO受到他人的幫助，感到溫暖並許下心願，「若紓困貸款能核貸下來，願意在走出困難後，付出150份餐費幫助他人」。然而，他在5日兌現承諾，自掏腰包贊助120份便當，希望這份愛心可以延續下去。

貼文一出，很多網友稱讚原PO懂得飲水思源，但也希望原PO可以順利度過這陣子，「懂得感恩，飲水思源，運氣都不會太差！祝福你早日度過難關，現在這世代很少說到做到的人了！難得可貴」、「善的循環是很好的，但是否等自己在強大點，再來幫助更多的人」、「這就是所謂的把愛分享下去，去幫助更需要幫助的人」。

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