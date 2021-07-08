陳亭妃喊7月取消夏月電價、凍漲油價　民進黨正國會要紓困更全面

▲民進黨正國會立委召開「救急要到位，紓困更全面」線上記者會。（圖／取自記者會直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院日前拍板6月取消夏月電價，外界關注7月是否將續行及油價緩漲議題。對此，民進黨立委陳亭妃8日表示，7月應該繼續維持取消夏季電價、凍漲油價，這是這段時間很多民眾提出的訴求。

民進黨派系「正國會」立委陳亭妃、莊競程、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應、陳瑩8日上午召開「救急要到位，紓困更全面」線上記者會，期盼加速行政院滾動檢討紓困方案。

陳亭妃表示，雖然紓困4.0已經有擴大適用對象，但她認為還是不夠，針對資格和限制都應擴大放寬，執行細節也還有很多問題要解決，希望行政團隊針對防疫紓困措施隨時滾動檢討。

陳秀寳認為，衛福部急難紓困方案有滾動檢討，代表政府有意識到疫情期間多數民眾生活衝擊加劇，但是民眾以家戶為單位申請後，個人不能再請領其他補助，這樣的紓困金額對於3人以上家庭非常不足，建議行政院推出其他以家戶為單位的減免水電費補助方案，以減輕民眾生活負擔。

陳瑩指出，本次經濟部預計補助45萬家企業、金額總共444億，換算正職員工人數約為111萬人，呼籲勞動部針對這些受衝擊企業的員工，從寬列入接下來針對投保薪資2.4萬元以上勞工的紓困補助。

莊競程說，貸款是救急且未來要還款，不宜跟補助門檻一樣複雜，近期服務處陸續有收到紓困孤兒案例，被漏接的要趕快補上，針對紓困申請程序複雜，他也建議成立平台讓民眾一次看清楚，重點是要自動擇優補助。

蔡適應認為，紓困貸款跟直接給補助不一樣，政府或銀行應該給予更寬鬆的認定和協助，進一步考慮申請時間延長、金額斟酌放寬，不一定要以10萬為上限，或者低估潛在需要申請紓困貸款的民眾。

陳歐珀說明，「政府挺企業，企業挺勞工」的政策目的，依企業正職員工數計算金額，可能忽略企業與員工合作的多元形式，呼籲經濟部強化紓困措施，並適度提高企業貸款額度、營運薪資補貼及原貸款年限延長。

除了補強既有紓困方案，陳亭妃也說，依照政府公布的電價方案，目前是6月取消夏季電價，她認為7月應該繼續維持。此外，由於開車、騎車是民生必需，防疫期間維持生活所需的採買，都需要用到交通工具，她建議政府凍漲油價，這是立委們這段時間很常收到的訴求。

陳亭妃認為，這次幼兒園、補習班受到的衝擊很大，但在這波紓困被關懷的程度真的不夠，而觀光產業在解封後的復甦，一方面要繼續防疫、又要開始提出振興方案，兩者的權衡相關單位也要開始思考。

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