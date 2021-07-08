指揮官你真的很敢！鄉民見「微解封1狀況」罵爆：是不是沒肩膀

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（8日）拍板三級警戒再延長至7月26日，不過各行業有條件微解封，包含餐飲場所(餐廳、夜、美食街、美食區等)、符合指揮中心指引得以內用。對此，有網友不禁納悶，餐廳開放內用、電影院開放，「那不就當初二級的狀況？現在三級不降級是不是沒肩膀啊？」貼文一出，立刻引起網友熱議。

衛福部今指出，指揮中心建議維持全國三級疫情警戒，但可針對民生消費產業漸進式鬆綁，維護民生經濟；行政院表示，疫情趨緩，原本高度管制的場所或行業有放寬必要，讓內需服務業喘口氣。

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▲712後新措施指引。（圖／指揮中心提供）

目前鬆綁場所包括：運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動，以及國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝；此外，餐飲場所(餐廳、夜、美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

對此，就有網友在批踢踢八卦板發文質疑，「餐廳開放內用、電影院開放，那不就當初二級的狀況？現在三級不降級是不是沒肩膀啊？」

原PO指出，中央是不是怕降成二級疫情捲土重來，怕到時候被罵爆，所以還是維持三級，邏輯真棒啊民進黨，「全台灣沒清零兩個禮拜以上就開放餐廳內用，指揮官你真的很敢。」

▲712微解封，引網友論戰。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

貼文一出，立刻引起許多網友熱議，「開放內用就完蛋惹」、「電影院是要怎麼維持室內十人」、「沒降三級，如果又爆炸就是民眾鬆懈了」、「開放內用根本智障，想害台北市嗎」、「開放內用然後關圖書館？」、「這樣就可以檢討人民和店家，不會檢討政策了」、「滾動防疫，完全甩鍋」、「健身房敢開放真的頭腦有洞」。

▲712後新措施指引。（圖／指揮中心提供）



712後微解封規劃（各級政府得視防疫需要適時調整）

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教館、科博館、文化中心運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動。

3.運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動。

4.餐飲場所(餐廳、夜、美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

5.國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

上述鬆綁須照通案性原則及主管機關指引，包括：實聯制、出入口管制、人流管控降載；維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩，員工人員健康管理、確診事件時應變。