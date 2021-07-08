柯文哲被設局？媒體LINE群組稱「市長出席記者會」　北市府回應了

▲台北市政府於2日上午11時1分發出採通，上面寫著「記者會」。（圖／翻攝自北市府LINE群組）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日表示，2日環南市場記者會是「被設局」，原以為是要開會；不過指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，一開始就是講記者會。回顧2日上午11時，台北市政府就在媒體群組丟出採訪通知，也提到11時30分要在環南市場開記者會，說法不一。對此，台北市政府發言人陳智菡說，北市理解為先有會前會，會後才出來開記者會。

柯文哲7日晚間和媒體人趙少康一同直播。關於2日與陳時中視察環南市場，柯文哲回憶道，到那裡的時候嚇到，麥克風什麼都準備好了，「等到陳時中拿出他的看板，天啊！原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去，全部陣仗都好了，部長都來了， 農委會、經濟部、衛福部⋯」

▲陳時中、柯文哲2日視察環南市場。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

柯文哲直言，根本不知道哪些人會來，中央說要開會，他想說感染那麼多，應該要開會，「天啊去的時候陣勢都擺好了，陳時中就講完，Freddy（立委林昶佐）就上去，我才麥克風拿著就被…」。

不過，針對柯文哲稱當天被設局、講好是來開會的，王必勝8日上午到環南市場視察大規模PCR，強調「我們一開始就講記者會，當然是記者會，站著怎麼開會？」

實際查閱2日北市府發的採訪通知，於上午11時1分發出，內容為「中央流行疫情指揮中心7月2日上午11:30為因應《台北市環南市場疫情》，由陳時中指揮官召開臨時記者會」、「陳時中部長上午致電黃珊珊副市長，表達想赴現場了解的意願，由於市場管理涉及中央地方多單位協調作業，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊皆會出席記者會」，而柯文哲當天約上午11時20分左右到環南市場，說法與柯文哲有落差。

對此，陳智菡指出，當天陳時中在上午9時45分致電給台北市副市長黃珊珊，有講到環南市場要大家一起處理，由於當時柯文哲也在旁邊，於是柯文哲與陳時中直接對話，內容提到共同成立聯合指揮所，11時30分一起開會討論。當時柯文哲詢問陳時中「核心成員有誰？北市會負責找場地」，陳時中則說，今天的重點就是展現雙方的態度，中央、地方願意一起合作。

陳智菡表示，上午9時55分北市府先找了萬華區公所12樓會議室，10時10分左右王必勝傳來訊息，說直接在環南市場現場，簡單即可，站著講也ok，因此「北市的理解一直認為會先有會前會，再共同出來表示態度。」

陳智菡說，市場處於上午10時39分回報，經濟部中辦有通知市場處，衛福部、經濟部、農委會11時30分要前往環南市場「巡視」，並預定巡視後要在「環南市場現場」召開記者會。

陳智菡強調，北市多個單位接到的訊息都是會先有會議，不過也很納悶環南已經在清消，不能進去要怎麼討論巡視？到了現場，看到媒體都大陣仗，穿著防護衣，麥克風也已經架好；而陳時中到了之後，雙方並無再對話或討論，直接拿出手板開記者會。

另外，關於媒體群組訊息部分，陳智菡解釋，當初在媒體框是轉發中央記者會訊息，是擔心柯文哲要去環南，雙方有會議及記者會，北市府卻沒通知跑線記者，故先轉發，重點是北市府的理解一直是有會前會，大家先講好要怎麼講再開始，雙方的理解有高度落差。