「有人說解封2周後直接跳4級」　醫喊：太扯了！

記者陳俊宏／綜合報導

7日新增39例本土確診，福部草屯療養院醫師沈政男認為，指揮中心依然朝向微解封在做準備，有些人一看到北海岸還是哪裡人好多，就說「啊，完了完了，解封兩周後要直接跳四級了。」他直呼實在太扯，「台灣防疫防了一年多，可見你都是人家吃麵你在那邊喊燒，完全沒有病毒如何傳播的概念。」

指揮官陳時中7日表示，7/12降級餐廳內用會做部分放寬，但包括間隔距離、隔板設置、非公用餐具、量體溫與清消等都是基本要求，業者若無法符合，就只能做外帶。他也強調，現在指引還在做相關討論，不過大家要先準備起來，要看疫情情況來做最後決定。

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▲▼7/12有望微解封，在尖峰上班時刻，台北橋名聞中外的機車瀑布也漸漸恢復車潮。（圖／記者湯興漢攝）



沈政男7日在臉書說，雖出現華航地勤案例，指揮中心依然朝向微解封在做準備，這是理性的做法；有些人一看到北海岸還是哪裡人好多，就說，「啊，完了完了，解封兩周後要直接跳四級了」，實在太扯。他認為，台灣防疫防了一年多，可見你都是人家吃麵，你在那邊喊燒，完全沒有病毒如何傳播的概念。

沈政男提到，就好像還有人在幫忙「3+11」甩鍋一樣，歹勢，沒有用的！因為，唯有符合科學，才是台灣防疫與解封該走的路。

►本文獲得沈政男醫師授權。