陳時中今赴行政院報告　712解封條件、指引有望出爐

記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，每日確診個案數逐日緩降，也讓7月12日解除三級警戒的目標似乎有望達成。行政院8日召開例行院會，衛福部照慣例報告每週疫情進展，預料衛福部長陳時中將在會中，就各界關心的解封或是微解封提出因應原則說明。

自5月19日宣布全國三級警戒以來，至今3度延長警戒時間，終於在近期盼到疫情有明顯的趨緩，每日確診個案數大幅下降，也讓外界開始期待7月12日真的能微解封，而不是的4度延長。

行政院長蘇貞昌5日召開擴大防疫會議討論7月12日是否適度放鬆對各行業的管制進行討論。儘管蘇直言，部分縣市仍有零星群聚感染，尚未有解除三級管制的條件，但因應絕大多數縣市疫情已趨緩，各行各業的管制措施有合理調整的空間，請相關部會預為規劃與準備。

蘇貞昌指出，台灣是一日生活圈，管制的調整應該以全國一致為原則，但若有特殊狀況或群聚熱點，須要採取社區圍堵時，才有個別加強的管制的必要。因此希望指揮中心訂出管制的原則，再請各部會依照此原則規劃各所屬行業的相關防疫指引，以為配套。

衛福部長陳時中日前也指出，現行高強度的管制措施，在7月13日後可走向開放，如部分餐飲開放內用等，他強調疫情控制是開放關鍵條件，盼生活回歸正軌。

陳時中分析近期全國疫情趨勢，除雙北地區持續有染疫事件，其他縣市每日新增個案數相當穩定，甚至有許多縣市可達到零確診標準。所幸雙北經過大規模篩檢、匡列隔離，個案數逐漸減少，熱區相對安全。