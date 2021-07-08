防堵天王病毒Delta！重症醫籲：開放高風險族群打第3劑疫苗

▲不少國家預計施打第三劑疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

記者張乃文／綜合報導

Delta變異株肆虐全球，國內也出現零星案例，讓各界相當擔憂。有醫師建議，「開放高風險族群施打第三劑疫苗」，有助於抵抗變種病毒。

面對變種病毒侵襲，不少專家認為，要盡速提高疫苗覆蓋率，且有研究指出施打第三劑，更可提高接種者的免疫力。對此，胸腔重症科醫師蘇一峰在臉書呼籲，越來越多研究證明，打第三劑疫苗可以更進一步抵抗變種病毒感染，因此建議「開放高風險族群施打第三劑」，並自由選擇是否混打，有助於防疫人員與醫護面對變種病毒。

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台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙曾提到，亞洲在疫苗施打上要做非常大的努力，否則變種反撲的情況下，很可能造成新一波流行；另外，非洲疫情也持續往上攀升，建議在疫苗充足前，需有好的防疫措施建議，否則將會在世界大流行上形成另一個很重要的負擔。

陳秀熙也提到，根據國際研究結果顯示，Delta變種病毒典型症狀有改變，此外Delta相較Alpha變異株具有較低Ct值，對5-12歲及18-24歲感染比例，相較於60歲以上民眾更是增加5倍，且Delta變種病毒的傳播力雖更強，但施打兩劑疫苗仍能有效降低住院風險。