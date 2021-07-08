快訊／創疫情以來最高紀錄！南韓「單日激增1275例」　恐升第4級警戒

▲南韓連續2天以來單日新增確診突破1200例，第4次全國大流行已然展開。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情再次到達顛峰！儘管近日疫苗接種覆蓋率已達到30%，然而受到Delta變種病毒入侵影響，加上國內民眾已處於長期防疫疲勞的狀態，傳染力高達2.4倍的Delta病毒在活動量大的年輕族群間流傳，以及近日掀起數起大規模的群聚感染，如京畿道英語補習班、首爾現代百貨公司等，才造成疫情一發不可收拾，8日通報的新增病例高達1275例，不僅連續2天以來超過1200例，更創下疫情以來的最高紀錄。

根據《韓聯社》報導，截至8日0時為止，南韓今（8）日上午9時30分共通報1275起新增病例，創下新冠疫情爆發以後1年6個多月以來的紀錄，其中境內感染為1227例、境外移入為48例，同時僅新增1例死亡。目前南韓共累計16萬4028例確診、2034例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增994例（首爾占545例、京畿道占388例、仁川占61例），從6月30日起連續9天占全國境內感染比率超過80%；忠清南道新增77例；釜山新增55例；濟州島新增17例；江原道新增15例；大邱新增14例；大田新增12例等。

▲首爾民眾排隊等候進行新冠篩檢。（圖／達志影像）

從主要群聚感染案例來看，京畿道城南市、富川市、高陽市、議政府市、仁川市8間英語補習班外籍教師相約前往首爾市麻浦區某餐廳聚餐，造成教師、學生、家長、餐廳從業人員等共326人染疫，其中甚至包含Delta變種株感染者；首爾市江南區現代百貨公司累計71人染疫；忠清南道論山市陸軍營區累計53名新兵確診；仁川市彌鄒忽區某小學累計26人染疫；首爾市永登浦區某餐廳職員與消費者共18人確診；首爾市城東區某補習班14名學生感染。

國務總理金富謙8日上午登上MBC電台的時事廣播節目《金鍾培的視線集中》時表示，提升防疫警戒至第4階段，屬於科學討論的問題，未來將會持續觀望疫情演變，最遲於本周日（11日）會議上決定是否提升防疫層級。他認為，此次疫情規模擴大的原因，是因國內大學生放暑假，而在國外的留學生歸國後，整體年輕族群活動量大增所致。

金富謙表示，「雖然不是在向年輕族群追究疫情擴散的責任，但我認為隨著活動量增加，勢必也會帶動疫情傳播。」

▲國務總理金富謙(中)於7日前往首爾弘大商圈，手持「社交距離2公尺」告示牌。（圖／達志影像）

南韓中央災難安全對策本部與疾病管理廳8日表示，即日起實施加強修訂的《傳染病預防管理法》，一旦業者違反防疫規定，如未誠實進行實名制登記、未遵守戴口罩規定、未做好消毒工作與室內通風，一旦遭到舉發或取締，則會立即受到行政處分，第1次判強制停業10天、第2次判停業20天、第3次判停業3個月、第4次則永久強制停業，而造訪的顧客若未依規定戴上口罩，會被個別開罰單。

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