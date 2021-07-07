全台唯一！高捷「虧損13億」列紓困補助對象　關鍵原因曝光

▲經過爭取，高雄捷運納入紓困對象。（圖／高雄捷運提供）



記者柯振中／綜合報導

新冠三級警戒持續，高雄捷運從警戒升級以來，載客量減少超過9成，預估虧損近13億元。對此，立委賴瑞隆7日表示，經過爭取，高捷終於可以納入紓困對象，交通部也將優先提供防疫資源的協助。

高雄捷運公司是民營公司，當時是由中國鋼鐵公司邀請其他公司，成立「高雄捷運股份有限公司籌備處」，籌備投資高雄捷運系統。

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高雄捷運系統1999年開始興建，2008年紅線、橘線相繼通車，是全台首間民營的捷運公司。受到新冠疫情影響，全台三級警戒多時，高捷載客量減少超過9成。

原先高捷載客量持續增長，不過新冠疫情爆發後，收入頓減，加上這一波三級警戒，若持續到年底，將虧損近13億元。

▼受到三級警戒影響，高捷載客量下滑超過9成。（圖／高雄捷運提供）



立委賴瑞隆表示，高捷是台灣唯一民營的大眾運輸業，近年表現逐漸成長，不過這2年受到疫情衝擊，加上5月宣布第三級警戒，嚴重影響營運。

賴瑞隆6月10日在立法院財政委員會質詢，針對高雄捷運載客量大減、防疫支出增加，面臨虧損、影響營運的狀況，向交通部質詢，後續召集相關單位，開了2次會，7日交通部正式通過修訂〈交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事紓振興辦法〉，將大眾捷運運輸業者納入適用對象。

賴瑞隆表示，未來高捷可納入紓困對象，全力維持營運，交通部也同意，優先提供高捷公司防疫資源協助，後續依照疫情狀況，給予紓困補助，以確保公司營運，保障人民的交通權益。

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