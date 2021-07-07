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張上淳記者會上道歉！ICU名醫讚「學者風範」：做了最好的示範

記者柯振中／綜合報導

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳近日發生失言風波，7日在記者會上致歉，對於報告死亡分析用詞不夠精確，可能造成誤解、傷害。對此，加護病房醫師陳志金大讚，張上淳有學者、老師的風範，做了一次最好的示範。

▲▼6/12指揮中心記者會，專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心）

▲張上淳在記者會上致歉，陳志金讚「學者風範」。（圖／指揮中心）

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張上淳在會議中說明，當天報告的資料中，有關於簽署DNR的部分，是因為整理病歷的過程，發現簽署人數相當多，「這樣的數據其實讓我有點驚訝」，才會提出來，讓大家知道。

張上淳指出，去年病例數較少，醫療團隊努力救治染疫者，也在病情困難的狀況下救治、康復，對比這些簽署DNR的病人，在某部分適當的狀況下，可能能夠避免死亡。

▼陳志金認為，張上淳的舉動替晚輩們做了最好的示範。（圖／翻攝自陳志金臉書）

▲陳志金感動到哭。（圖／翻攝自陳志金臉書）

不過，張上淳也說，醫療永遠有不確定性，就算真的插管，也不一定能救活，過程中對病人、家屬都時長期煎熬，後續的身體狀況、生活品質也要列入考慮。

張上淳表示，簽署DNR是個嚴謹的過程，通常是經過醫療團隊、患者家屬充分討論，才做出決定，對於當時報告的內容，表達不夠精準與恰當，仍然要說聲抱歉，「絕對沒有要指責、傷害任何人的意思。」

對此，加護病房醫師陳志金看完記者會，在臉書上發文，向張上淳教授致敬，張上淳的解釋，有學者、老師的風範，「給晚輩們做了一個最好的示範」，非常謝謝張教授的說明，以及在SARS疫情、新冠疫情當中的付出。

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