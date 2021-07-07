竹山疫情紓困安心上工啟動　中低收、特困優先錄取

▲竹山鎮公所依中央計畫申請40位安心及時上工名額，年齡從16隧到69歲都有。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情肆虐，不少民眾因此受到影響而被迫放無薪假，為了照顧竹山鎮民，鎮公所依中央計畫申請40位安心及時上工的名額，經過一個多星期的徵選以及面試，月初開始上工，年齡從16至69歲都有，為時1個月、80小時的1萬多元薪資，解決了民眾無薪之苦。

竹山鎮公所因應疫情，考量各年齡層都有不同的際遇和困擾，因此這次徵選機制也略有調整，年齡從16至69歲都囊括在內；20歲以下的學生方面，會以家庭狀況、經濟等條件來考量，中低收入戶、特境家庭以及身心障礙，也都是優先錄取名單。

▲▼竹山鎮公所依中央計畫申請40位安心及時上工名額，年齡從16隧到69歲都有。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山鎮公所也考量安全問題，在工作分配上做了貼心的安排，25歲以下統一帶班，集中整理公領域花圃、環境等，25歲以上則成另一班，進行種花、植栽花草等技術性工作；對於事先有提出需求之身障人員也給予另外安排，避免他們受到職場暴力對待。

竹山鎮長陳東睦表示，疫情除了關住了人的身心，更關出不少民眾的生計問題，公所希望透過安心上工，可以解決部分民眾的燃眉之急，薪資雖不多但不無小補，未來若還有機會，將會爭取更多名額，來幫助需要幫忙的民眾。



►超夯唇膏 多色可選



►快訊／南投移工「被染Delta駕駛載過」 15接觸者PCR出爐！



►快訊／竹籤戳刺虐殺前女友3歲女 無良繼父丟包埋屍一審就逃死



►日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」 今只差31公分滿水滅頂