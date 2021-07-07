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防疫太無聊？LINE傳豬瘟、猩猩比中指假訊息　最重罰百萬

▲埔里警方破獲「豬隻感染不明細菌」網路假訊息案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里警方破獲「豬隻感染不明細菌」網路假訊息案。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投埔里、仁愛警方日前先後破獲網路假訊息案：廖姓男子於通訊軟體LINE群組轉貼「豬隻感染不明病菌」不實訊息，邱姓等3位民眾則於某社團LINE群組發表「行政院決議補助疫情援助金1萬元」等訊息連結，點開竟是「猩猩比中指」惡搞貼圖，分別依法函送家畜防治所和在地警局裁罰。

埔里警分局指出，近日有網友在Line分享流傳「豬隻感染不明病菌、不要購買豬肉」等訊息，農委會動植物防疫檢疫局已於上（6）月25日公開澄清，相關豬隻染疫語音訊息及圖片來自國外新聞，並非來自臺灣；但僅時隔1天，廖姓男子就在6月26日晚間7時於LINE群組轉貼該不實訊息，遭分局偵查隊網路巡邏查獲，30日下午通知廖姓犯嫌到案說明。

埔里分局表示，全案依違反《動物傳染病防治條例》函請南投縣家畜疾病防治所裁處，依《動物傳染病防治條例》第43條「散布有關動物傳染病流行疫情之謠言或傳播不實流行疫情消息」規定，最重可罰100萬元。

▲▼▲▼仁愛警方破獲假紓困、真惡搞的網路假訊息案。（圖／記者高堂堯翻攝）（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼仁愛警方破獲假紓困、真惡搞的網路假訊息案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里、仁愛警方先後破獲網路假訊息案。（圖／記者高堂堯翻攝）

邱姓、蕭姓、張姓等3位民眾則在某社團LINE群組發表貼文，內容為「福利來囉~110年5月18號起。由於疫情的關係，行政院決議每日補助疫情援助金，新台幣10,000元，申請詳情如下：…………」，經點選連結進去後，出現的卻是猩猩比出中指的貼圖，但仍引發熱議與轉傳，也有人看不下去向仁愛警分局舉報。

仁愛分局指派專案小組並與中央流行疫情指揮中心連繫查證後，確認邱姓民眾等3人於LINE公開之社團群組散布不實疫情訊息，涉嫌觸犯《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰」之罪嫌，訊後將3人函送戶籍所在地警察分局裁罰。
 

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