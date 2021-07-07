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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲防疫模範生變落水狗　聲量1個月反轉引支持者焦慮

▲▼指揮中心醫療應變組副組長王必勝今早前往華中橋下北農前進指揮所，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊就台北市現有幾個市場的疫情管控做溝通協調。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲近來為了防疫工作疲於奔命。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來陷入多事之秋，特權疫苗、市場染疫風暴連環爆，加上近幾天確診人數躍升全國第一，引來敵對陣營的圍剿。對比從防疫好表現搏得高聲量，到近來陷入四處救火、中央派人介入協助，此一變化顯得諷刺，也讓黨內同志感到焦慮。

受到市場染疫風暴影響，台北市自7月2日起病例就「超車」新北市，躍升到確診榜「全國第一」，此一紀錄直接反映北市在防疫處理上的窘境，連帶讓北市的防疫政策、疫調工作等都受到質疑，也讓醞釀許久的反對陣營逮到機會一口氣爆發。

針對目前北市疫情的問題，黨內人士觀察，確實有雜音，但大多是「焦慮」的情緒比較多，畢竟柯本於醫師的經歷與專業，他個人也對自己的專業知識非常有自信，在防疫初期的表現出色，面對棘手的和平醫院院內感染、萬華茶室風暴等，都能果斷下指令分工包圍感染源，聲量也因此水漲船高。

沒想到就在短短1個月左右的時間，整個形勢大反轉。進入疫苗施打階段後，柯文哲馬上就爆出特權疫苗風暴，加上不合理的疫苗接種KPI，讓衛生局基層承擔龐大壓力，北市衛生局成為眾矢之的。

而疫苗風暴暫歇，馬上又爆出市場群聚感染，且此次規模不可同日而語，不明感染源更多、擴散速度更快。由於市場的人流管制有先天上的困難之處，染疫出事的更是在往來出入複雜的大型批發市場，因此這波疫情自萬華爆發後，很快就向外擴散。

▲台北市長柯文哲視察環南市場復市。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲視察環南市場復市。（圖／記者林敬旻攝）

黨內幕僚認為，市場染疫爆發後，凸顯柯文哲在組織與領導統御上的問題。此外，在議題操作上不佳，回擊不是慢半拍就是沒有打中要害。就以近來被攻擊最慘的「疫調」問題，應該早點回應、明白清楚講，「現在都變標籤了，要再回擊就有氣無力」。

另外，「清零」確實可以是目標，但應該是對內喊話，用來提振行政團隊的士氣，因為在現實面幾乎不可能做到，公開對外宣示，只會顯得不切實際而落人口實。

幕僚指出，目前北市疫情連環爆，今天撲滅之後也不知道明天又會有那裡爆發，「等於是哪裡爆發、哪裡救火，因此不應對外喊出不切實際的目標」。黨籍立委蔡壁如也公開提到，「除非北市封城，否則不可能清零」，一語點出現階段北市防疫最實際的目標。

面對被媒體炒作「柯蔡不合」，民眾黨發言人楊寶楨表示，蔡委員的原意與柯市長立場一致，「清零是手段及目標」。在邊境管制失靈導致病毒進入社區後，疫情就難真正「清零」，仍要思考所謂的「新常態」，除了盡力篩出社區黑數外，一方面提升疫苗施打率，增加人民保護力，一方面適度鬆綁民生經濟，與疫情共存。

而針對黨內的不同聲音，柯文哲7日下午在記者會中表示，民眾黨不是獨裁政黨也不是一言堂，過去民主自由多元開放就是標榜的政治價值，本來就有各種聲音。

柯文哲也再次強調立場，在沒有疫苗的狀態下，清零視為一解禁的條件。但現在有疫苗了，我還是主張以最低成本維持三級管制效果，撐到疫苗打完，「清零動作還是要做，把案例壓到越低越好，用最低成本撐到疫苗可以普遍施打」。

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