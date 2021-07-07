柯文哲防疫模範生變落水狗　聲量1個月反轉引支持者焦慮

▲柯文哲近來為了防疫工作疲於奔命。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來陷入多事之秋，特權疫苗、市場染疫風暴連環爆，加上近幾天確診人數躍升全國第一，引來敵對陣營的圍剿。對比從防疫好表現搏得高聲量，到近來陷入四處救火、中央派人介入協助，此一變化顯得諷刺，也讓黨內同志感到焦慮。

受到市場染疫風暴影響，台北市自7月2日起病例就「超車」新北市，躍升到確診榜「全國第一」，此一紀錄直接反映北市在防疫處理上的窘境，連帶讓北市的防疫政策、疫調工作等都受到質疑，也讓醞釀許久的反對陣營逮到機會一口氣爆發。

針對目前北市疫情的問題，黨內人士觀察，確實有雜音，但大多是「焦慮」的情緒比較多，畢竟柯本於醫師的經歷與專業，他個人也對自己的專業知識非常有自信，在防疫初期的表現出色，面對棘手的和平醫院院內感染、萬華茶室風暴等，都能果斷下指令分工包圍感染源，聲量也因此水漲船高。

沒想到就在短短1個月左右的時間，整個形勢大反轉。進入疫苗施打階段後，柯文哲馬上就爆出特權疫苗風暴，加上不合理的疫苗接種KPI，讓衛生局基層承擔龐大壓力，北市衛生局成為眾矢之的。

而疫苗風暴暫歇，馬上又爆出市場群聚感染，且此次規模不可同日而語，不明感染源更多、擴散速度更快。由於市場的人流管制有先天上的困難之處，染疫出事的更是在往來出入複雜的大型批發市場，因此這波疫情自萬華爆發後，很快就向外擴散。

▲台北市長柯文哲視察環南市場復市。（圖／記者林敬旻攝）



黨內幕僚認為，市場染疫爆發後，凸顯柯文哲在組織與領導統御上的問題。此外，在議題操作上不佳，回擊不是慢半拍就是沒有打中要害。就以近來被攻擊最慘的「疫調」問題，應該早點回應、明白清楚講，「現在都變標籤了，要再回擊就有氣無力」。

另外，「清零」確實可以是目標，但應該是對內喊話，用來提振行政團隊的士氣，因為在現實面幾乎不可能做到，公開對外宣示，只會顯得不切實際而落人口實。

幕僚指出，目前北市疫情連環爆，今天撲滅之後也不知道明天又會有那裡爆發，「等於是哪裡爆發、哪裡救火，因此不應對外喊出不切實際的目標」。黨籍立委蔡壁如也公開提到，「除非北市封城，否則不可能清零」，一語點出現階段北市防疫最實際的目標。

面對被媒體炒作「柯蔡不合」，民眾黨發言人楊寶楨表示，蔡委員的原意與柯市長立場一致，「清零是手段及目標」。在邊境管制失靈導致病毒進入社區後，疫情就難真正「清零」，仍要思考所謂的「新常態」，除了盡力篩出社區黑數外，一方面提升疫苗施打率，增加人民保護力，一方面適度鬆綁民生經濟，與疫情共存。

而針對黨內的不同聲音，柯文哲7日下午在記者會中表示，民眾黨不是獨裁政黨也不是一言堂，過去民主自由多元開放就是標榜的政治價值，本來就有各種聲音。

柯文哲也再次強調立場，在沒有疫苗的狀態下，清零視為一解禁的條件。但現在有疫苗了，我還是主張以最低成本維持三級管制效果，撐到疫苗打完，「清零動作還是要做，把案例壓到越低越好，用最低成本撐到疫苗可以普遍施打」。