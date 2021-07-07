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斗六人備戰！疫苗施打線上預約「明早08：00見」　長輩4梯次接種

▲斗六市長林聖爵表示，一旦民眾這次因為額滿，沒有預約到沒關係，可以再耐心等待下一波疫苗開放預約，後續請市民密切注意市公所官網的公告，一定會讓符合年齡資格者都打到疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵表示，一旦民眾這次因為額滿，沒有預約到沒關係，可以再耐心等待下一波疫苗開放預約，後續請市民密切注意市公所官網的公告，一定會讓符合年齡資格者都打到疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莫德納疫苗第二波配發2萬4500劑，20鄉鎮市9日同步開打，斗六市公所為提供民眾、長者更快速方便的疫苗預約施打程序，將於明(8)日正式啟用網路線上預約系統，讓民眾可以統一在線上預約。只要預約完成，即可依約時間前往雲林國中快打站進行疫苗接種，凡設籍斗六市的市民，符合年齡資格者皆可預約。

斗六市公所指出，鑒於75歲以上長者屢次反映，前幾波快打站施打時間巧遇大雨，不便外出施打，故此次斗六市雲林國中快打站，依據雲林縣政府撥配的疫苗量，線上預約系統開放「68歲以上長者」可以線上預約登記，而另外AZ疫苗亦有撥配，亦開放「65歲以上長者」可以線上預約登記。

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斗六市長林聖爵表示，後續斗六市公所也會陸續依據撥配的疫苗量，年齡層逐步往下開放，讓符合年齡資格的市民預約，並且也會一併考量前一次每個年齡層尚未施打者的比例人數。林聖爵說，一旦民眾這次因為額滿，沒有預約到，也沒有關係，可以再耐心等待下一波疫苗開放預約，所以後續，請斗六市民密切注意斗六市公所官網的公告，一定會讓符合年齡資格者都一一打到疫苗。

斗六市公所說明，預約時間為明天7月8日上午8點起至額滿為止，接種時間分為4梯次，第一梯次 7/12上午9:00-12:00，莫德納疫苗施打68歲以上長者420人；第二梯次7/12下午14:00-17:00，莫德納疫苗施打68歲以上長者420人；第三梯次7/13 上午9:00-12:00，莫德納疫苗施打68歲以上長者420人；第四梯次7/13 下午14:00-17:00，AZ疫苗施打65歲以上長者440人。請於斗六市公所官網 https://dl.yunlin.gov.tw/點選預約連結。

▲斗六市長林聖爵表示，一旦民眾這次因為額滿，沒有預約到沒關係，可以再耐心等待下一波疫苗開放預約，後續請市民密切注意市公所官網的公告，一定會讓符合年齡資格者都打到疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所將於明(8)日正式啟用網路線上預約系統，民眾只要預約完成，即可依約時間前往雲林國中快打站進行疫苗接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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