2132戶雲林弱勢學童暑期物資　慈濟與縣府專車配送

圖、文／慈濟基金會 林佳予

慈濟結合雲林縣府關懷弱勢學童家庭暑期營養，提供2132戶安心生活箱、健康蔬果箱，不只提供營養食品，更由縣府與在地斗南鎮農會合作採購當地蔬果，照顧農民生計。斗南農會於夜間趕工裝健康蔬果箱，7月6日一早開始透過台灣大車隊新鮮配送到府。雲林縣長張麗善日前也前往慈濟雲林聯絡處參與安心生活箱裝箱作業，並向慈濟志工道感謝。

雲林慈濟志工7月3日依工作場域防疫規範，採取分艙分流方式進行安心生活箱分裝，張麗善縣長當天上午前往參與，並一站站向志工致意。張麗善表示，因為疫情無法上學享用營養午餐的弱勢學童，除了可以從這些物資獲取飲食上的健康與營養，更可以感受到慈濟的溫暖、人心的善良及社會的祥和，讓學童在潛移默化中上了最寶貴的一課。

▲7月3日張麗善縣長前往參與安心生活箱分裝，並感恩志工。（圖／慈濟基金會提供）

疫情下許多人的生計受到衝擊，慈濟與雲林縣政府合作，對象以雲林縣國中、國小的弱勢家庭，包含中收、低收、家庭變故、導師提報。希望在疫情期間停課不停學，讓學童安心過暑假。雲林縣教育處技正劉泰慰表示，疫情期間買菜是也是一種風險，這些物資對本來生活就不優渥的弱勢家庭而言，是很大的幫助

三級警戒期間，志工精簡人力，7月5日將安心生活箱送到斗南鎮農會精米工廠，為節省人力，慈濟志工開來自家的卡車與貨車，利用電動拖板車與棧板把物資送上車，共5台車包含13噸大卡車、8.5噸大貨車、小貨車、2台慈濟環保車，分九趟才運送完畢。

▲志工將打包完成的安心生活箱封上保鮮膜固定在棧板，助於上下卸貨的安全。（圖／慈濟基金會提供）

開來自家公司貨車與卡車的慈濟志工程建鑫、楊智欽，表示很開心能盡心力。程建鑫的兒子程廉登表示，透過電動拖板車與貨車可減輕志工們的搬運，也較節省時間。平時看爸爸做慈濟志工，這次跟著爸爸來學習，自己只是盡一點心力提供資源，社會上只要每一個人多出一點力，善的力量集合起來就更大。慈濟志工楊智欽說：「能夠來幫忙載物資，只是舉手之勞、本份事，希望讓弱勢家庭的孩童能夠及時受惠。」

▲志工開來卡車與貨車幫忙運送，減省車程。

為了讓學童收到新鮮蔬果，斗南鎮農會從0點分批分裝到早上。7月6日早上，安心生活箱與健康蔬果箱由計程車業者台灣大車隊分批送出。志工也拜訪其中一戶學童家庭，斗南鎮農會精米廠廠長張耀裕與學童的校長、導師也前來鼓勵學童，校長不忘叮囑孩子：在暑假好好用功讀書。

雲林慈濟志工余天助表示，雲林是農業縣、蔬果的集散地，一方面幫助弱勢學童補充營養，一方面能幫助在地農民的蔬果產品有去處，又減少運送的碳足跡。

慈濟基金會表示，2132戶安心生活箱與健康蔬果箱在7月6日由斗南鎮農會宅配，請計程車業者每天三批、分三天逐一送達各弱勢家庭學童的家裡，8月份將再配送一次，讓這些學童暑期能獲得營養和身心健康。

▲慈濟志工將安心生活箱送到斗南農會碾米廠集結。

▲安心生活箱與健康蔬果箱由台灣大車隊分批送出。