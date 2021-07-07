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竹山鎮推做環保換商品抵用券　盼活絡餐飲觀光經濟

▲竹山公所超前部署，推出「做環保興經濟」商品抵用卷。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山公所超前部署，推出「做環保興經濟」商品抵用卷。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎三級警戒後，服務、觀光、餐飲業都大受影響，竹山鎮公所為振興鎮內經濟，推出「做環保，興經濟」資源回收商品抵用卷活動：凡符合傳統小吃等7大類店家都可報名參加招商，並提供20萬張面額10元的抵用券給落實垃圾分類、資源回收的民眾，至中選的特定店家消費更划算。

竹山鎮公所指出，即日起到7月20日止進行招商作業，傳統小吃、特色小吃、飲料類、點心類、烘培坊、甜點類、冰品類等7大類的鎮內店家，都可以利用紙本（填妥報名表並交到鎮公所服務台）或線上（填妥線上google表單）2種方式報名；7月31日前將公布雀屏中選之店家，民眾從8月1日起就可憑商品兌換卷前往消費。

▲竹山公所超前部署，推出「做環保興經濟」商品抵用卷。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山公所超前部署，推出「做環保興經濟」商品抵用卷。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所表示，20萬張兌換券將由清潔隊資收隨車人員隨車發送，民眾拿到後，從8月1日至10月11日都可以到特定商家買等值物品，不但做環保，購物更可以打折，一舉數得。

鎮長陳東睦說，希望能透過創意和點滴匯集的力量，讓民眾能在疫情期間做環保、獲得小確幸，也讓鎮內經濟可以慢慢活絡；第一階段的商家徵選已經開始，有興趣的店家可以上公所網站（https://www.zhushan.gov.tw/）或app來報名以及查詢，有問題也可以洽詢竹山鎮公所，（049）2642175-611。
 

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