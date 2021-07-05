女大生騙了「騙子」3100元人民幣　以為要坐牢哭著向行員求助

▲陸女大生江儀騙了騙子台幣14400元，以為要坐牢哭著求助。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者巫彥臻／台北報導

近日一名女大生前往中國農業銀行長沙農大支行，向銀行經理哭訴，「我騙了騙子3100元」。原來她接到電信詐騙，騙徒為博取信任，匯了3,100元人民幣（約新台幣14,400元）給她，讓她誤以為自己真的要坐牢。

據《中國青年網》報導，6月25日上午9點，湖南農業大學大三生江儀（化名）在寢室接到陌生來電，對方聲稱是銀聯總行的工作人員，以非常嚴肅口吻告知她欠下數萬元，提供網址鏈接要求立即轉帳還債。

江儀當時一聽就慌了，因為自己確實有過貸款，礙於手上沒錢，對方又說可以通過某公司的貸款平台進行「套現」，出於好心甚至能助她實現。騙徒又再設下陷阱，轉了3,100元人民幣到她的支付寶，並要求將剩下的錢一併匯到對方提供的帳戶。

幸好江儀後來靈機應變，想起不久前銀行在學校舉辦的防詐騙講座，並一邊用不同理由拖住對方，一邊趕往銀行求助。對方得知她不匯錢，便威脅要讓她坐牢，因此哭著向經理說自己騙了騙子的錢。

銀行工作人員立即向公安局報案，做進一步的溝通調查。江儀得知自己是清白的，騙子絕對無法告成功，她才卸下心防展開笑容，行員也認為她的臨場反應予以表揚。

江儀也表示，切勿使用網貸平台，必須合理規畫支出，對陌生人訊息與電話皆需謹慎以待，目前3,100元已被警方凍結。湖南農大支行行長黃立新也表示，這是本月接到的第八起詐騙案，會持續打擊犯罪，並提醒大學生提高警覺以免掉入騙徒們的陷阱。