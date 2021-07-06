60歲婦人過馬路遭撞亡　20歲騎士噴飛50m遠「機車全爛」

▲婦人穿越羅斯福路遭撞飛，送醫後不治。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市文山區5日晚間10時許，一名婦人穿越羅斯福路六段時，遭一輛機車高速撞上，騎士當場連人帶車噴飛約50公尺遠，機車車殼嚴重破裂，騎士全身擦挫傷，鞋子也噴飛襪子破洞露出腳趾，而遭撞婦人流出大量鮮血，倒臥路中失去生命跡象，送醫急救後仍傷重不治。警方將調閱監視器釐清事故原因及肇事責任，同時派員至醫院進行筆錄釐清事發過程。

▲騎士全身擦挫傷被送醫救治，所騎機車車殼破裂。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，周姓婦人（60歲）行經羅斯福路六段、景隆街路口時，遭黎姓男子（20歲）騎車由南往北高速撞擊，黎男當場摔飛出去，後方的同行友人見狀立即靠邊停車。而周婦則重傷倒臥路面，流出大量鮮血，地面散落婦人的雨衣、拖鞋及車體碎片。

目擊者指出，當時聽到「碰」一聲巨大聲響，出來查看就看到一個人倒在路邊，還有一輛機車倒在一旁，原本想說傷者不會動，結果他自己爬起來，於是協助他報警。黎男同行友人見到記者拍攝，出言制止並回答事故「跟你沒有關係！」

▲地面留下婦人血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場，發現周婦已失去生命跡象，立即替她施行CPR並送往萬芳醫院急救，經急救後仍因傷重宣告不治。警方對騎士酒測後，排除其酒駕肇事，事發時路口號誌及婦人是否行走於斑馬線有待後續釐清。

▲騎士鞋子噴飛，襪子破洞。（圖／記者游宗樺攝）