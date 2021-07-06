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「竹聯豹哥」嗆高雄女：X翻你家人！警回：我高雄的...他秒掛電話

▲高雄周姓女子透過網路交友被對方自稱「竹聯豹哥」，要殺他全家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄周姓女子透過網路交友被對方自稱「竹聯豹哥」，要殺他全家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名30歲的周姓女子，透過網路交友，沒想到對方竟然在見面前要求要拍「存摺本」來看一下，周女覺得有異，對方竟然還傳簡訊表示「竹聯豹哥」要透過徵信社找女子的住址，要「堂口兄弟殺到你家去，一個都不放過」，不過這名竹聯豹哥一聽到警方表明身份後，瞬間龜縮掛電話。

周姓女子找到一名正在進行指揮交通的員警問附近有沒有超商，她的臉色非常慌張，員警詢問後才知道，她在網路交友，認識了一名叫阿睿的男子，這名男子表示見面之前，先要周女拍攝銀行存款以及匯款3萬才可以見面，周女不願意，對方竟然傳恐嚇簡訊。

▲高雄周姓女子透過網路交友被對方自稱「竹聯豹哥」，要殺他全家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄周姓女子透過電話跟「竹聯豹哥」對話。（圖／記者吳奕靖翻攝）

簡訊內容表示，自己是「竹聯豹哥」，而且要透過徵信社來查周女的家人住處，然後要「堂口兄弟殺到你家去，一個都不放過」，「你最好保佑你有這個實力陪我玩就可以」，阿睿還說這是經理要他傳的，同時還說「我親眼看過豹哥把別人的手剁下來」。

周女被嚇到趕快去匯款，並碰上指揮交通的警員，這名員警立刻請周女打電話給「竹聯豹哥」，竹聯豹哥在電話裡頭還頻頻嗆聲「你確定玩得起，看你家人的血，還是我兄弟人多，還有你要保佑警察24小時都能保護你，只要一分鐘沒有保護到，我直接X翻你家人」，聽到這裡員警也忍不下去了，直接告訴竹聯豹哥：「我就是警察」，竹聯豹哥還問「你哪裡的警察」，員警說「我高雄的」，竹聯豹哥立刻掛上電話。

▲高雄周姓女子透過網路交友被對方自稱「竹聯豹哥」，要殺他全家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄周姓女子透過網路交友被對方自稱「竹聯豹哥」，要殺他全家 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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