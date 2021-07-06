潛水伕17年海下作業「工傷遭解職」　中油桃園煉廠遭判賠229萬

▲前中油煉油廠朱姓潛水伕在水深35至40公尺下工作長達17年，導致「潛水夫病」，怒控中油未幫潛水人員購置減壓艙，導致他受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

中油煉油廠前朱姓潛水伕受雇在深海中檢查油管作業，長達17年時間因長期在水深35至40公尺水下作業致使引發第二型潛水伕病，後來導致身體出現肩、膝關節等處壞死與併發心臟疾病，4年前遭解職後怒告中油從未幫潛水人員購置減壓艙求償1082萬元，桃園地院法官認為朱男肩膀與膝關節受創確實與職業工作環境有關，心臟疾病部分則難認有因果關係，判決中油桃園煉油需賠償229萬元，本案還可上訴。

51歲的朱男於1998年至2017年間受雇於中油桃園煉油廠擔任潛水伕，朱擁有丙級潛水技術士證照，主要工作為負責中油海底管線是否漏油、螺絲是否鬆脫等保養維護與檢查等工作。

朱男控訴指稱，中油桃園煉油廠經常要求越級做「乙級證照」工作，但卻未幫潛水人員購置減壓艙，缺少相關在職訓練、設置救援潛水員，違反「異常氣壓危害預防標準」等規定，導致他長期在水深35至40公尺且缺乏安全工作環境下作業，長達17年間作業導致罹患第二期潛水夫症造成其肩膀、膝關節等骨骼與關節等處壞死，還引發心臟方面疾病，2017年因健康問題遭桃園煉油廠解職，朱男不服向廠方求償勞動力喪失或減損、精神撫慰金等共計1082萬餘元。

桃園煉油廠則認為，朱男作業均依國家法令行事，潛水作業向來遵守異壓標準規範，公司曾於2011年訂定桃煉廠潛水作業安全規範，執行諸如設置救援潛水員、潛水作業主管與作業深度不逾水下39.5公尺等規定，朱男經安排接受混和氣體潛水訓練，雖沒有乙級證照，但仍可從事相關潛水作業，由於朱男安排潛水作業均為無減壓潛水，沒有設置減壓艙之必要。

桃園地院法官根據醫院提供資料佐證，朱男肩膀、膝關節骨已呈現壞死症狀，3所醫院鑑定朱男受傷與潛水職業、環境有關聯性，認定屬於職業病。勞檢單位也調查，朱男潛水作業超過規定深度與潛水時間，桃園煉油廠未依規定設置減壓等設備，朱男骨骼壞死具有因果關係。

至於朱男罹患心臟病部分，法官認為，目前缺乏臨床案例資料佐證，經勞動部職業疾病鑑定委員會鑑定「非屬職業疾病或執行職務所致疾病」，朱男申請審議多遭駁回，難認心臟疾病與多年潛水有因果關係。法官審酌本案僅就朱男骨壞死傷害、年齡為考量，鑑定朱男勞動力減損比例為23%，朱男至退休前尚可工作之年齡與受侵害程度，法官判決桃園煉油廠需賠償朱男229萬餘元，本案還可上訴。

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