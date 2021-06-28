停車場前排隊擋道　他猛按喇叭發洩換來鼻青臉腫

▲王姓男子不滿遭車道被擋，按喇叭示意還搶先揮拳，結果飽受對方兄弟拳打腳踢。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓男子今年農曆春節期間，開車經過文山區某巷弄時，不滿排隊等著進停車場的車子擋道，猛按喇叭，排在第1輛車的施姓駕駛和弟弟接連下車理論，王男一怒之下揮拳卻被擋住，隨後又被推倒在地，飽受拳打腳踢1分鐘，王男妻子趕忙把施姓兄弟推開，王男已鼻青臉腫，台北地檢署28日依傷害等罪起訴王、施3人。

據了解，施姓兄弟到案解釋，其實他們是停車場前第1輛車子，不會擋住道路，王男要找的對象，其實應該是排在後面的其他車輛，但是因為實在不滿王男一直按喇叭，所以開車的哥哥先下車和王男理論，沒想到王男突然出拳，哥哥反應快，及時擋住，但嘴角仍被打出1個小傷口。

原本施姓哥哥和王男在巷子裡互相拉扯，僵持不下，坐在車上的施男弟弟見狀下車，兄弟聯手把王男推倒，然後十分有默契地分站左右兩側，你一拳、我一腳的痛毆仰躺在地的王男，王男被打到頭、臉、四肢多處傷痕，眼球也受到挫傷，所幸妻子上前把施姓兄弟一一推開，才把王男救回來。

受傷較重的王男事發後希望協調和解，但施姓兄弟堅稱，是王男先動手的，兄弟倆出於正當防衛才反擊，堅持不和解，檢察官勘驗現場監視器畫面，認為施姓兄弟聯手對已倒地的王男動粗，完全不是在自衛，涉嫌傷害罪，至於王男打傷施姓哥哥、還把施姓哥哥的衣服扯破，另外涉嫌傷害、毀損罪，依法將3人提起公訴，並聲請法院簡易判決處刑。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

綠了！驚見離家妻搭肩北市警官 人夫怒求償獲賠1萬再告瀆職

東海大學驚收炸彈威脅！陸生追同鄉學妹被拒 狠嗆：把妳內褲剝開

醉漢胡鬧「頭髮痛」 女警好心幫叫救護車竟遭打斷手指