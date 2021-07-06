金髮女「蕭亮搞玩」偷不停！潛健身房幹走包包...去銀樓做這件事

▲蕭女（右）因涉及竊盜案遭士林地檢署起訴，被查出為了1萬元將名字改成「亮搞玩」。圖／翻攝Facebook亮搞玩）

記者黃宥寧／台北報導

又是妳！蕭女因缺錢從台北偷到彰化連續犯下多件偷竊案，去年4月她甫出獄，竟又在同年12月到南港運動中心，竊取民眾置物櫃內的背包，並持信用卡盜刷12800元成功。由於她改名前涉嫌竊盜遭通緝，她為1萬元，參加YouTuber「亮搞玩」改名活動，將名字改成「蕭亮搞玩」。士林地檢署今依竊盜罪將她起訴。

今年3月間，台灣連鎖餐飲店「壽司郎」推出名字有「鮭魚」就可免費吃的活動後，全台掀起各式各樣的瘋狂改名活動，當中YouTuber「亮搞玩」也推出相關活動，希望能夠找到名字是「亮搞玩」同音同字的民眾，且當場查驗身分證後即送出1萬元。

竊盜慣犯的41歲蕭女在「亮搞玩」影片中，大方承認「就為了一萬塊」，也因她是通緝犯，整部影片只有她遭打馬賽克。事後她也順利拿到獎金一萬元。

她於去年12月17日下午到南港運動中心，竊取徐姓民眾放在健身房置物櫃內的後背包，包包裡裝價值5萬多元相機、價值6000元手機、7000元外套、信用卡4張等。

蕭女拿到信用卡後，前往萬華區連鎖便利超商連刷3筆2萬元失敗，便轉戰萬華區某銀樓刷12800元成功，再度2刷72000元卻刷不過。

蕭女偵查時坦承不諱，檢察官依告訴人證詞及監視器畫面翻拍照片，依竊盜罪及詐欺取財罪嫌將蕭女起訴。她這次竊得6萬9100元的物品及盜刷信用卡12800元，總計8萬1000元；加上她5年內再犯有期徒刑，士林地檢署建請法院裁量是否加重最低本刑，並宣告沒收犯罪所得。

含有珍貴亞馬遜白泥成分

老闆說火災是誤傳！傳道士死前4分13秒影像曝：跑了罰錢不跑會死

彰化市地標防疫旅館惡火奪4命 喬友大樓淪「鬼屋」21年黑歷史曝