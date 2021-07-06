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再轟北市府　黃偉哲：強塞疫苗操作施打率...好心肝才是特權

▲日本追贈113萬劑AZ疫苗，台南市長黃偉哲除戴上感謝日本的口罩以表心意外，也要回贈台南優質芒果感謝。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說，希望柯文哲市長認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北市長柯文哲批中央開放第7類人員開打是特權，引發台南市長黃偉哲不滿，直言北市獲配疫苗是台南2倍多，大家都在忍耐疫苗優先給北市，「不反對台北高風險職業優先打疫苗，但請勿說七類是特權」。柯文哲對此回應，能理解黃偉哲的焦慮、壓力，但分配疫苗是中央按人口數、國家安全重要性等配發；黃偉哲再回擊，也不能有壓力就低頭，允許好心肝這類特權。

黃偉哲說，縣市首長在防疫上都有壓力，但不能因為壓力就向特權低頭，如同台北市過去為了操作施打率，允許好心肝、振興醫院特權施打疫苗，甚至強塞疫苗給合約診所，諸如此類的行為才叫特權。

黃偉哲說，疫苗第7類施打對象，不會成為關說的對象，也不會是柯文哲市長口中的特權對象，因為他們是由中央造冊列管通知，他們是讓國家能夠正常運轉的大小齒輪，因此第7類也稱作「國家關鍵基礎建設及高風險接種人員等專案對象。」

黃偉哲說，軍警憲兵不是特權，國安人員不是特權，幼托人員，國小、國中、高中老師不是特權，倉儲運輸業的司機大哥大姐也都不是特權。他們守護國家，教育我們的子女，維持社會正常的運作，如此重大的責任，哪裡來的特權？

黃偉哲說，他作為台南市長，儘管我們疫苗非常吃緊，但他仍贊同讓台北市的第7類對象優先施打，因為只有台北先好起來，台灣才能整個好起來，希望柯文哲市長認真做好防疫工作，讓台灣早日解封。

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