放寬大專實習護生打疫苗！教育部拍板： 即日起可預約施打

▲衛福部宣布，實習醫生即日起即可造冊施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前致函衛福部，為須到醫院實習的醫事類科實習生，包括實習醫師、護理師等，爭取列入武漢肺炎公費疫苗接種對象。衛福部今（6日）宣布，需至醫療院所實習的實習生，即日起即可造冊施打疫苗，並強調，實習生到院實習前2至3周應先施打第一劑疫苗，以降低傳染風險。

衛福部發給教育部的函文指出，經考量實習生如於前往醫療院所實習前2至3週，先接種一劑COVID-19疫苗，可降低傳染風險，確保防疫安全，因此大專校院如已確認實習生名單，請於實習生報到前，實習名冊請先行送交實習醫療院所，利於提供地方衛生機關完成上傳作業後，儘速完成疫苗接種事宜。

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需至醫療院所實習的醫務管理、公共衛生、心理諮商、長期 顧及其他非醫事科系的實習生，也比照辦理。

函文說明，考量實習生除醫療院所外，也可能至藥局或其他醫事機構、衛生所、護理之家或長照機構等處所實習。仍請大專校院提前送交實習生名冊予實習處所，依循第一類、第二類或第五類公費接種對象之造冊程序，將實習生比照實習處所之工作人員納入接種對象。

教育部將該函文發給各大專院校外，也補充說明，醫事類科學生如經學校評估仍需至醫療院所進行實體臨床實習課程，請學校儘速排定時程及造冊送至實習機構以安排接種疫苗事宜。完成接種疫苗之實習學生除不可抗力特殊情形外，應依已排定時程至實習機構進行實體實習，請各校應依實習課程成 績評量規定辦理。

