北市稱萬華疫苗覆蓋率最高　林昶佐貼各區數量圖：不同層面的問題

▲台北市各行政區疫苗劑量統計表。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐）



記者黃巈禾／台北報導

對於立委林昶佐指出，他曾向指揮中心爭取多分配疫苗到北市的疫情熱區，但北市府分配給萬華的疫苗劑量，卻是北市12個行政區中最少的，造成萬華的民眾必須跨區打疫苗，台北市副市長蔡炳坤6日下午回應，照年齡打沒有區的差別，萬華疫苗覆蓋率是北市最高，但此說法晚間又被林昶佐質疑，他直接貼出各行政區疫苗分配數量圖，強調蔡炳坤所言跟他在談的是不同層面的問題。

蔡炳坤6日下午在疫情說明記者會上說明，疫苗接種分兩個部分，第一種按照年齡，從85歲一路打，到目前68歲，這個沒有區的差別；第二種是專案造冊的接種，這部分萬華地區接種最多，除了萬華第一線工作人員全部都接種，加上從萬華專案到北農專案接種很多，光北農專案就接種1萬4000多劑，專案接種不一定是萬華人，但可能在萬華工作，整個萬華的疫苗覆蓋率是全台北市最高，「建議林委員，先把這些相關的事情弄清楚，才不會造成萬華地區的民眾誤會」。

對此，林昶佐6日晚間在臉書發文表示，如同市府所說，台北市民只要符合每次施打的年齡或身份規定，去任何行政區的接種站都可以施打疫苗，不用擔心打不到，但根據衛生局的資料統計，萬華分配到的疫苗量最少，許多萬華民眾必須要跨到其他行政區施打，尤其人口稠密的南萬華、青年公園等區域的大眾運輸以公車為主，長者移動上有其困難度，相當不便。

至於市府提到的專案施打，林昶佐指出，如同蔡炳坤所說，施打對象包含在北農、環南等批發市場工作的各行政區以及外縣市的民眾，與他在談的是不同層面的問題，他希望能推動更多的社區施打站，讓萬華在地居民可就近施打疫苗，而不用再跨區交通。

林昶佐說，在市議員劉耀仁的爭取，以及在地許惠城里長、韓崑河校長的合作下，現在雙園國小的疫苗施打站是很好的開始，民眾施打的流程非常順暢，希望市府能夠考慮多設幾個點，就能增加萬華劑量的配給，讓更多萬華在地居民可以就近施打，「有任何需要中央協助的部份，我也會盡力來協調」。

同時，林昶佐也貼出台北市12個行政區分配到的疫苗數量，並說明衛生局有些日期以劑計算，有些日期以瓶計算，劑與瓶並非重複的劑量。