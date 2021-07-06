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抓唐鳳疫苗系統bug遭批「肥胖症」　徐巧芯回嗆要他閉上臭嘴

▲徐巧芯上傳運動照。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯6日上傳運動照。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨北市議員徐巧芯6日實測「COVID-19公費疫苗接種意願登記」系統，發現自己不符合第九、十類人員卻登錄成功，質疑系統有Bug，但前《自由時報》記者曾韋禎指控曾看過肥胖症，意圖拿登記成功來抹黑系統有問題。對此，徐巧芯晚間回嗆，「我很健康，也沒有三高病史，謝謝你的關心，然後請閉上你的臭嘴」。

「COVID-19公費疫苗接種意願登記」系統由行政院政委唐鳳規劃設計，7月6日至7日上午10時至下午5時，進行「意願登記」測試，而開放預約則是7月8日至9日的上午10時至下午5時，但首波試辦區域僅限於金門、馬祖、澎湖，對象為戶籍或居住地在金馬澎，且為第九、十類對象。

而開放全國第九、十類民眾登記時間要到7月13日，至於何時全國第九、十類可以開始分批預約？照中央流行疫情指揮中心目前規劃，則要到7月下旬。

根據指揮中心規定，第九類人員為18歲至64歲高風險疾病、罕見疾病、重大傷病者；第10類則為50歲至64歲民眾。

不過，徐巧芯在臉書分享當她測試系統有無Bug時，卻發現自己非重大傷病也不夠年長（第九、十類對象）竟登錄成功，但北市議員游淑慧幫重大傷病的年輕朋友預約，卻登記失敗。她質疑，「這是否代表系統在資格上根本出了問題？還是我有什麼病自己不知道（不會吧）？有人有類似的情況可以留言讓我知道嗎？」

徐巧芯也補充，1.她知道系統只是登記意願，不是正式施打，但問題是她的資格也不符合登記，卻能夠成功；有人符合資格卻無法登記，系統有問題；2、她已取消預約登記，要把資格留給真正應該被開放的對象。

然而徐巧芯實測的行為卻惹來非議。曾韋禎在臉書表示，「徐巧芯有去看過肥胖症吧？」徐巧芯說她登記成功，但只有符合9、10類才能登記，系統同時核對身分證號、健保卡號。

「徐巧芯一定沒有50歲，她是選舉過的人，年紀已經公開了。」曾韋禎表示，「剩下的就是有無三高病史。台灣的健保系統這麼厲害，或許徐巧芯有去看過肥胖症，自己卻忘了；或是故意忘掉，還想拿登記成功來抹黑系統有問題！」

此外，曾韋禎還用Hashtag強調，「我認識的瘦子都沒辦法登記」、「包括我本人」。

對於曾韋禎的指控，徐巧芯晚間在臉書反擊，「前自由時報的記者曾韋禎先生，竟然為了幫民進黨擦脂抹粉，抹我有「肥胖症」？先不說這樣攻擊一個女性以及歧視體重，告訴你一個事實：本人在三級警戒前，每週上健身房，一週三練，體脂25.2％，羨慕嗎？我很健康，也沒有三高病史，謝謝你的關心，然後請閉上你的臭嘴，哈哈哈哈」。

▼徐巧芯6日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▼徐巧芯6日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

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