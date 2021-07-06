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酒測鐵定不過？軍人龜速駕車搖晃警攔下　結局很快樂

▲枋寮警分局楓港派出所所長洪峻雄、警員張守逸即時協助邱男修復輪胎，趕回部隊收假 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局楓港派出所所長洪峻雄、警員張守逸即時協助邱男修復輪胎，趕回部隊收假 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局員警日前執行間巡邏勤務，發現前方有一台自小客車時龜速行駛，影響後方車輛行駛安全，立即超前攔下關心，發現駕駛是位軍人，因自小客車爆胎，正愁不知如何是好，警方了解後，立即找來業者協助，修補輪胎，讓他安心返回部隊收假。

枋寮警分局楓港派出所所長洪峻雄、警員張守逸日前執行夜間巡邏勤務時，行經台26線1.5公里外側車道時，發現車道一部自小客車以時速約20公里慢速行駛且行車搖晃行駛長達半公里。

警方警覺有異，立即將巡邏車行駛於該車後方警示其停下，經查看了解原來這名邱姓軍人駕駛自小客車從台東要前往林園收假，行駛至台26線時車輛因爆胎，故想將車輛移到安全處所停放，由於台26線上路燈較少，且無處停放車輛，正愁不知該如何是好時，洪、張兩員剛好在這個時刻駕駛巡邏車出現，並立即提供協助，讓他能夠得以順利迅速遠離危險，安心收假，對警方熱心服務感到萬分感謝。

分局長簡彥匡也提醒大家開車出門前，務必預先檢查車輛各項性能狀態，行車時也須注意行車安全，避免因車輛故障或行車疏忽而引起各種不必要的憾事，掃了興致又賠了金錢與時間，得不償失。

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