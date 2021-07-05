屏東Delta+1...枋山居隔者陰轉陽確診　同車20人PCR採檢

▲案「15163」關係圖 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府5日公佈新增一確診個案，為枋山白牌車司機案號「14298」的乘客，是69歲婦人，案號「15163」，她曾於6月21日搭乘「14298」的計程車被匡列隔離中，至7月5日確診收治，但她因與另一名確診者「14905」係親戚，又乘坐同輛防疫專車前往集中檢疫所，因此也不排除是感染源，目前衛生局已對防疫專車同車人員再次PCR檢驗。

枋山群聚感染案累計增至14人，縣長潘孟安表示，枋山地區已完成擴大篩檢及清消作業，社區威脅已經降低，後續出現的二個病例案號「14905」、「15163」婦人都是在擴大匡列居家隔離中確診，縣府密切觀察其他居隔者的狀況，也再次提醒民眾做好防疫措施，縣府已請警察單位加強取締未戴口罩、群聚及未落實三級警戒防疫規定者，必要時開單裁罰，避免再出現破口。

縣衛生局疫調指出，案號「15163」婦人6月21日搭乘過「14298」白牌車司機的計程車，6月23日被匡列居家隔離，安排至防疫旅館，在基因序列比對確定枋山群聚案的感染源是印度Delta病毒株後，中央流行疫情指揮中心與縣府討論後決定，將所有居家隔離者全部移往集中檢疫所，有醫護人員24小時照護。案號15163因此於6月26日移往集檢所，7月3日出現呼吸道與發燒症狀採檢後，7月5日確診。

惟因日前隔離中確診的案號「14905」是「15163」的堂弟媳，二人都跟白牌車司機有直接接觸先後發病，6月26日二人也剛好乘坐同輛防疫專車前往集中檢疫所。

中央流行疫情指揮中心研判，「15163」搭乘白牌車司機的車子或與「14905」同車，都有可能是其感染源，不論是哪一個途徑感染，因她在居家隔離前篩檢是陰性，在居隔時發病，對社區影響相對小，但會持續注意疫情發展。為慎重起見，衛生局已對同車其餘20人進行PCR採檢，其中包含一名10個月大的嬰兒，居隔期滿日也從7月6日延長至7月10日。

屏東自6月23日枋山傳出第一起群聚感染病例，到證實印度Delta病毒株入侵，再擴及到枋寮地區，過去12天來屏東陷入病毒風暴，縣府團隊緊急採取區域暫停營業場所營業三天、擴大匡列、擴大篩檢、施打疫苗、全面大清消作業等強化防疫措施，全力阻斷病毒鏈，總計枋山、枋寮、市場三大專案共篩檢14163人，檢驗結果全數陰性，但在疫情未解封前，團隊仍全力緊繃應對。

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