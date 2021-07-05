屏東白牌車抓到了！載客到高鐵左營站　司機秒噴10萬吊照4個月

▲屏東監理站會同屏東縣警方雙園大橋下方取締白牌車 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站為防堵疫情缺口，今(5)日中午會同屏東縣警方在東港、枋寮等白牌車熱點加強稽查取締作業，在雙園大橋加強稽查取締作業，攔下一台白牌計程車違規載客，對行為人開出一張10萬元的罰單，另吊扣4個月駕照。

屏東監理站表示，為防堵白牌車在屏東地區肆意違規攬客，下午出動2組人力前往東港、枋寮白牌車易出沒熱點加強取締，其中一組人員偕同屏東縣政府警察局交通隊於東港碼頭附近，針對可疑車牌號碼加強攔檢，發現1輛黑色自用小客車載送民眾欲前往高鐵左營站，在雙園大橋下方攔查，並分別訪談乘客及司機。

白牌車司機辯稱是幫忙接送朋友前往高雄，但乘客向稽查人員坦誠有向司機支付1人700元車資，讓司機當場百口莫辯，稽查人員現場完成蒐證後，依據公路法規定製單舉發，除了處罰司機新台幣10萬元罰鍰及吊扣駕照4個月外，違規車輛同時也裁處吊扣牌照4個月。

屏東站站長洪美芳表示，未來1周該站將持續在白牌車違規熱點地區加強稽查取締，也再次向民眾呼籲白牌車沒有投保相關保險，更不會有實聯制登記，不僅足跡難掌控、車輛清潔消毒恐未落實，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者提供交通接駁，才能保障自身安全與權益，也提醒駕駛人勿存僥倖心態，否則因小失大、得不償失，更可能成為防疫破口。

►Her今天推出「BIODERMA」舒敏高效潔膚液500ml X 3入，原價3000元，特價849元

【相關新聞】

曾搭染Delta白牌司機車！ 屏東女12天後「發燒、咳嗽」確診足跡曝



白牌車司機成Delta傳播破口！屏東竟暫停取締 理由令人傻眼