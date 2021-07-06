我機車不見了！軍人忘記停放處　 警20分鐘尋回　

▲潮州分局中山路派出所警員黃鈺寧與陳俊男迅速幫張男找到機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「終於來得及收假了！」張姓職業軍人將機車停放在潮州火車站附近，搭火車返家休假，日前要收假返回部隊，下車後卻找不到機車，心急如焚，報請潮州警方協助，警方請他冷靜，陪同他尋找20分鐘，終於找到他的機車。

潮州分局中山路派出所警員黃鈺寧與陳俊男日前執行巡邏勤務時，於20時40分許接獲一名年張姓男子(30歲)慌張地至派出所臨櫃報案稱找不到自己的機車，機警的陳員認為應該是張男記錯停放位置，請張男先冷靜下來，再仔細回想機車平時所停放的位置。

經了解張男是職業軍人，平日休假時都是騎乘機車到潮州火車站搭車返家，且將機車停放潮州鎮中山路段的雷根運動用品店前，警員陳俊男根據經驗判斷，認為他可能為了趕搭車的關係，匆忙間記錯停放的位置，所以請張男再冷靜回想平時機車習慣會停放的地點。

隨後，黃、陳兩員陪同他前往車站周邊可能停放之位置一一找尋，經20分鐘，終於在潮州火車站前信義路段尋獲他的機車，原本緊張的他才鬆了一口氣說：「終於來得及收假了」，對於警方的協助十分感激。

分局長黃國源呼籲，若是騎乘機車到市場附近或是陌生的地方停放，應謹記自己當初停放的位置，必要時也可以用手機拍照存記以防忘記，並切記要將機車鑰匙拔起，如果確認機車或物品遺失，也可以立即撥打110請求警方到場協助。

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