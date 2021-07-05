通緝犯躲「Delta病毒」藏匿山上果園工寮　被疫調人員揪出

▲枋寮警分局進行Delta疫調，查獲陳姓竊盜通緝犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局於日前行枋寮地區第二波Delta病毒疫調任務，分配到29人逐一協助衛生單位通知送往集中檢疫所，過程中發現一名40多歲陳姓男子，人不在登記的戶籍地點，情況可疑，便組專案小組比照重大刑案積極偵辦，調閱監視器並運用偵訊技巧，因而查出他是名竊盜通緝犯，雖經快篩是陰性，仍送隔離，俟隔離期滿，再押解歸案。

▲▼衛生局人員替員警消毒。

枋寮警方日前枋寮地區第二波疫調，發現其中一名陳姓男子，戶籍地不在枋寮，疑似通緝犯，經偵查隊及轄區員警調閱周邊監視器及地緣關係，發現他可能躲到友人山區果園打工，並出現有感冒、流鼻水等症狀，警方決定連夜上山找人，警方抵達時，他在工寮被找到時也嚇了一跳，警方不敢大意，過程中都全身穿著防護裝備，先將男子押送PCR篩檢，陰性後送往集中檢疫所。

警方表示，執行過程，警方除全程著防護衣外並通知衛生局人員到場協助，經評估後由防疫專車送隔離所隔離，該通緝犯初步篩檢為陰性，然仍須待隔離期滿後再行偵辦，於逮捕後也由衛生局人員在現場幫同仁做全身消毒，確保雙方安全。

分局長簡彥匡表示，警方執行圍堵Delta病毒專案，最擔心民眾篩檢過程過於群聚，以及遭匡列隔離的對象失聯，在得知該名通緝犯失聯狀況便漏夜追緝，很驕傲能與屏縣府防疫團對及辛苦的醫護人員聯手，成功在第一階段圍堵Delta病毒。

►Her今天推出「BIODERMA」舒敏高效潔膚液500ml X 3入，原價3000元，特價849元

