唐鳳預約系統Bug頻傳　42歲男資格不符竟成功預約莫德納

▲林先生透過唐鳳規劃的網路預約系統預約接種疫苗。（圖／讀者提供）

政治中心／台北報導

由行政院政委唐鳳規劃的「COVID-19公費疫苗接種意願登記」系統6日開放意願登記冊，首波試辦區域為澎湖、金門、馬祖的第九、十類人員。不過，台北市議員徐巧芯實測發現，自己並非開放對象卻能登錄成功，質疑系統在資格上出了問題；不僅如此，有民眾向《ETtoday新聞雲》反應，自己資格不符但也預約成功。

唐鳳6日上午在記者會上指出，該疫苗預約系統在7月6日至7日上午10時至下午5時，進行「意願登記」測試，而開放預約則是7月8日至9日的上午10時至下午5時，但首波試辦區域僅限於金門、馬祖、澎湖，對象為戶籍或居住地在金馬澎，且為第九、十類對象。至於台灣本島符合第九、十類資格民眾，仍可先進行意願登記，至於正式上線時間仍須等到疫苗數量足夠時，才會開放。

不過，42歲的讀者林先生向《ETtoday新聞雲》表示，他資格不符合，但竟然也預約成功，還選擇了莫德納，不曉得預約的結果到底是真的還是假的，或是今天剛上線的系統真的出了問題。

而徐巧芯則在臉書表示，她測試系統有無Bug，卻發現自己非重大傷病也不夠年長（第九、十類對象）竟登錄成功，但北市議員游淑慧幫重大傷病的年輕朋友預約，卻登記失敗。她質疑，「這是否代表系統在資格上根本出了問題？還是我有什麼病自己不知道（不會吧）？有人有類似的情況可以留言讓我知道嗎？」

有遇到相同狀況的網友在徐巧芯臉書貼文下留言，「我也未滿也成功啊（代表等記施打意願）」、「我朋友符合資格的也不能預約，我跟妳一樣的狀況確成功了⋯到底⋯？是在搞笑嗎⋯太無言了⋯」、「我大學同學兩個可以（1975、1976年），我跟大學同學的老婆兩個不行（都是1976），也就是四個嘗試，兩個可以成功，兩個資格不符。」。

但也有民眾表示，「只是登記接種意願不是登記施打」、「妳弄錯了喔，這是接種意願登記，還不是預約，輪到妳，接到通知，才預約」。

面對網友回覆，徐巧芯也補充，1.她知道系統只是登記意願，不是正式施打，但問題是她的資格也不符合登記，卻能夠成功；有人符合資格卻無法登記，系統有問題；2、她已取消預約登記，要把資格留給真正應該被開放的對象。