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疫苗預約「不符資格卻登記成功」？1922解釋兩個可能原因

▲▼疫苗預約登記系統，一早9點半宣布後，2小時已超過30萬人登記。（圖／翻攝官網）

▲疫苗預約系統一上路，有不符合資格民眾卻可成功意願登記。（示意圖／翻攝官網）

記者李佳蓉／台北報導

政委唐鳳出手的「疫苗預約登記系統」由3離島先行試辦，而本島正式上線時間仍須待數量足夠時才可開放第9、第10類預約。但有年輕、自認健康的不符合第9、10類的網友實測後「竟然成功了」，而記者輸入資料則顯示「為本期未開放對象」碰壁。許多網友質疑系統有Bug，而實際致電詢問1922後得到兩種解釋。

誰可進行意願登記？包含第9類「18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」，以及第10類「50～64歲成人」。唐鳳指出，高風險、重大傷病及罕病者，為健保主診斷碼具「高風險慢性病人疾病」代碼，持有重大傷病有效卡，或持有罕病重大傷病有效卡來認定。而先前屬1～8類未接種疫苗，但符合第9、10類資格者，同樣可登記。

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記者身邊有多位年齡不符合50～64歲，或是18～64歲患有高風險疾病、罕病或重大傷病者的朋友，登入疫苗預約系統官網測試「竟然意願登記成功」。國民黨議員徐巧芯稍早也指出，自己並非第9、10類人員卻登錄成功，這是否代表系統在資格上根本出了問題？」也有網友質疑開放3離島試辦，但本島民眾卻登錄成功，是否屬於異常狀況。

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有網友不符合開放登記資格，卻也成功登入，懷疑系統是否有bug。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

對此，記者致電1922詢問，客服人員指出，目前試辦地點為戶籍或居住地在金馬澎，符合第9、10類資格者，若非金馬澎的本島民眾仍可進行意願登記，但須等到疫苗數量足夠後，後續收到「可預約接種疫苗簡訊」才算成功，可再進行預約，「非3離島縣市民眾去登記，還是可以登記（意願），但不符合資格就不會收到簡訊。」

對於自認「不符合資格者卻可登入進行意願登記」，1922客服人員解釋，不確定是否與系統還在試辦階段有關，也要看當事人的健保卡「有沒有特別註記有這疾病」，可能剛好符合年齡及有高風險疾病資格者才可登記。最後語帶保留的說，詳細原因仍待確認。

指揮中心公布「疫苗施打意願登記與預約系統」重點：

1)登記與預約四步驟：意願登記→1922以簡訊通知符合資格民眾→預約接種→接種疫苗。

2)登記對象：第9類(18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者)及第10類(50-64歲成人)符合公費疫苗接種對象。

3)預約及登記平台：可採線上1922.gov.tw或手機app「健保快易通」(全名「全民健保行動快易通」)預約，或者持健保卡到超商、藥局、衛生所插卡預約。

4)試辦時間及區域：7月6日上午10點至7日下午5點開放登記，7月8日上午10點至9日下午5點開放預約，於金門、馬祖、澎湖進行試辦。後續視試辦2週之成效後，再推動至全國。。

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