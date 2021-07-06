北市疫苗預約「僅能電話取消」？　議員批：打給1999還不通

▲台北市疫苗預約系統沒有取消按鍵，得打電話取消 。（圖／台北市議員戴錫欽提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲5日宣布，6日開放70歲以上長者與55歲以上的原住民施打，而這次較為不同的，是新增「預約取消」功能，可以在預約截止前後悔取消，不想打就取消，避免浪費。不過，台北市議員戴錫欽發現，6日僅只有「1999電話取消」功能，根本沒有「取消按鈕」，且打過去還呈現忙線狀態。

戴錫欽6日指出，台北市政府6月30日對外宣布，為了避免影響到其他人預約的權益，北市疫苗預約系統將增加「取消」功能，若民眾預約後當下反悔，可以重新選擇。

戴錫欽說，但6日協助長者們在第5波新冠疫苗預約時，竟發現「線上預約不是線上取消，還得透過電話取消」的離譜情事外，甚至還發生依預約平台指示，打電話向「預約的特約機構辦理取消」時，特約機構竟聲稱「他們只是執行接種疫苗，不接受取消，並要民眾打1999取消」，而打電話到1999時，又發生「1999電話忙碌」狀況。

戴錫欽提及，有民眾抱怨，她因預約錯新冠疫苗的注射時間，想說不妨礙其他人的預約權利，故6日早上8時30分想辦理取消預約「7月9日下午4點北醫辦理的新冠疫苗注射」，但她按照預約平台指示的電話，打電話到北醫時，竟換來一句「轉1999」，後來打電話到1999時，又因忙線打不進，而無法取消。

戴錫欽轉述，該民眾生氣的說，「我現在無法取消，請問又如何預約？若因預約人數額滿，繼而失去施打新冠疫苗的機會，這筆帳算誰的？」

戴錫欽質疑，究竟新冠疫苗預約後取消的管道為何？北市府應說明清楚，而非在預約平台上說一套，實務上又讓民眾傻傻分不清楚，電話轉來轉去，最令人生氣的還有打不通問題。另外，既然市府已在線上平台建置預約功能，為何不能再建置取消功能？日前民怨無法在預約後取消，但市府急就章的改進方案，今日又造成更多民怨。

對此，台北市副市長蔡炳坤6日中午接受《ETtoday新聞雲》訪問時回應，7日就會真正上線「取消按鈕」，不過很多長者對網路功能不熟悉，若長者需要取消，仍可透過1999來進行。