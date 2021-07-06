獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7月15日上線　北市網路預約將退場

▲北市疫苗預約系統自6月13日開放至今，已做過5波預約。（圖／翻攝自台北市疫苗預約系統網頁）

記者袁茵／台北報導

行政院政委唐鳳操刀的「疫苗接種預約平台」即將上路，指揮中心6日將說明登記預約流程，全國民眾最快則在7月15日開放使用，首波試行對象年齡層為50至64歲。台北市政府近期討論，未來唐鳳疫苗預約系統上路後，將要關閉北市製作的「疫苗預約系統」；對此，台北市副市長蔡炳坤證實，唐鳳疫苗預約系統屬於全國統一的，所以北市單獨跳出來辦疫苗預約系統不太適宜，沒理由繼續使用。

台北市政府疫苗預約系統自6月15日上線，開放85歲以上長者進行網路預約，截至7月6日，已經進行過5波預約。就在唐鳳主導的「疫苗預約系統」即將正式上線之際，據了解，台北市政府近日正在開會討論，倘若未來唐鳳系統上線後，北市先前製作的網路預約系統該如何處理？考慮要讓已替逾30萬人預約且接種疫苗的台北市疫苗預約系統退場。

對此，台北市副市長蔡炳坤6日向《ETtoday新聞雲》證實，唐鳳疫苗系統首波預計要幫50歲至64歲進行預約，應該會等到全台完成65歲以上民眾預約後，就會正式上線，基本上屬於全國性質，近期確實有在討論，唐鳳系統上路後，不一定要維持原本北市的預約系統，等於北市疫苗預約系統「完成前半段階段性任務」，配合到65歲以上民眾接種疫苗後，中央由第九類人員開始接手。

蔡炳坤說，這2天有與中央了解此系統運作方法，有點類似以前口罩預約制，本週預約、下週接種，屬於全國一致性，沒有所謂戶籍問題，身為地方政府的台北市當然也會配合，若北市單獨跳出來進行疫苗預約「不太好」，且疫苗是中央統一配發，沒疫苗的話北市也無法自行運作，唐鳳系統推出後，「沒道理繼續用我們的。」