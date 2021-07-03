快訊／國軍桃園醫院293員工5採陰　可望逐步恢復運能

▲國軍桃園醫院3日對293位員工進行第5次採檢，全為陰性，有望逐步恢復醫院量能。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

國軍桃園醫院日前爆出群聚感染事件，3日又再新增1名看護確診，不過該名看護以在匡列人員中，一採陰，自主健康管理期間出現症狀確診。衛生局長王文彥就指出，國軍醫院陸續再新增的確診者當中都為居隔或自主健康管理期間確診，顯見疫情有獲得控制，2日為293名員工進行第5次採檢，全為陰性，有望達成清零計畫，可以逐步恢復醫院量能。

王文彥表示，3日新增的為案15078，是國軍桃園醫院的看護，由於接觸重災區9病房的時間較短，因此僅被匡列為自主健康管理，6月19日1採為陰性，不過2日出現症狀於3日採檢確診，由於其早已被衛生局匡列，沒有再與其他人接觸，因此不會再增加匡列範圍，該個案也僅在28日前往承融藥局。

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▲桃園市3日公布確診足跡與相關事項。（圖／桃園市政府提供）



王文彥透露，國軍桃園醫院6月18日降載實施清零計畫以來，已超過2周，新增的確診者都為自主健康管理或是居家隔離期間出現症狀確診，顯見疫情有明顯得到控制。軍醫局和CDC等下來接手管控後，採取清零計畫，實施嚴格的3天一採，2日也對279位員工與14位外包商進行第5次採檢，共293人全為陰性反應，有望考慮復原，不過軍醫局認為仍需再謹慎評估，醫院量員復原的時間不宜過早，會再開會討論研究要如何恢復醫院的量能。