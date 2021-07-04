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基隆「防疫書箱」3天達成任務　拍紀錄影片引來民眾留言曬書

▲基隆「防疫書箱」3天達成任務 紀錄影片引民眾熱情留言曬書。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「防疫書箱」3天達成任務，拍紀錄影片引民眾熱情留言曬書。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局在防疫期間推出「基隆防疫有書香」計畫，主打借6送2、在家書香防疫，線上登記開放36小時總計收到來自1391位民眾的申請登記。文化局長陳靜萍表示，希望讓民眾能在最快時間獲書，由登記、檢書到寄出送抵，僅僅只花了3天，展現服務市民朋友，齊心防疫的最高效率。

陳靜萍表示，疫情期間在家防疫，翻閱實體圖書是數位時代下的另一種選擇，也是很好的機會去重拾紙本的文化溫度。這次基隆書箱內有隨機贈送2本近3年來文化局大基隆歷史場景再現整合計畫下的相關出版品，包括獲得博客來2021年第一季OKAPI書籍好設計的「在基隆」、五本系列繪本的「誰來基隆」與特殊造型軍籍牌紀錄片在書中的「重返韋昌嶺」等，都是疫情下以書相連的伴手禮，要讓市民朋友收藏留念。

▲基隆「防疫書箱」3天達成任務 紀錄影片引民眾熱情留言曬書。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲疫情期間在家防疫，翻閱實體圖書是數位時代下的另一種選擇。

陳靜萍提到，文化局臉書也釋出書箱裝箱的紀錄影片，許多民眾紛紛在影片底下留言曬書，大讚「雖然沒抽到，但一定大大讚賞此次活動，讓我們疫起努力！」、「防疫期間真的有書香～真的謝謝市府的用心，效率很高！」等。能在疫情期間感受到書香滿溢，是令人感到溫馨又開心的事情。

圖書資訊科長鄭婕希補充，這次也要特別感謝中華郵政基隆郵局與圖書資訊科同仁，在網路公布確認名單後隨即檢書裝箱出貨。能展現如此效率，除考量局內同仁需熟稔圖書業務，資料核對與運送環節也不容有誤，再次感謝市民朋友的支持。

基隆防疫有書香紀錄影片：https://fb.watch/6unyfP6nsO

▲基隆「防疫書箱」3天達成任務 紀錄影片引民眾熱情留言曬書。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「防疫書箱」3天達成任務 紀錄影片引民眾熱情留言曬書。（圖／記者郭世賢翻攝）

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