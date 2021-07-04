驚險！19歲女坐12樓頂外圍雙腳懸空　警鬼門關前開導救一命

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第三分局碇內派出所日前接獲1名女子來電，稱想輕生欲跳樓，警方迅趕赴現場，驚見女子雙腳懸空，坐在12樓高頂樓外圍險象環生，所幸警方派員上前溫言關懷，她卸下心防，成功阻止憾事發生，家屬對於警方救回女兒生命一再表達感謝。

▲少女坐在12樓頂外圍雙腳懸空。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第三分局碇內派出所1日下午6時許，接獲1名19歲林姓女子來電，稱想輕生欲跳樓，警員陳柏安接獲報案後，透過電話耐心安撫林女情緒，並藉以增加救援時間，所長翁靖凱、警員楊智邦迅即趕赴現場，驚見林女雙腳懸空，坐在12樓高頂樓外圍，她並表示患有憂鬱症，因此產生了想輕生念頭。

2警員在旁規勸及安撫情緒，期間關懷林女傷勢，更與林女誠懇交心對話，表示願意陪女子返家去面對問題、解決問題，且擔心女子安全，林女始卸下心防，決定再給自己一次機會，後由員警陪同返家，並交由母親照顧。

▲警員陳柏安接獲報案後，透過電話耐心安撫女子情緒，所長翁靖凱、警員楊智邦迅即趕赴現場。

基隆警第三分局呼籲，鼓勵民眾正向思考，保持快樂積極的態度面對困難，事情就會有所不同；平時多加關心自己及身旁親友，若有憂鬱情緒、解不開的心結、甚至受到霸凌及尋短的念頭，可建議撥打衛生福利部安心專線（0800-788-995，請幫幫救救我）提供24小時免費心理諮詢服務，或撥打男性關懷專線（0800-013-999）、生命線1995及張老師1980，相關人員亦可提供適當的心理支持。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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